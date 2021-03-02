محام: الولايات المتحدة تسلم أمريكيين اثنين متهمين في قضية غصن لليابان

أخبار اليابان



كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان ورينو، خلال مؤتمر صحفي في لبنان، 29 سبتمبر/ أيلول 2020. رويترز / محمد أزاكير.

بوسطن (رويترز) - قال محام إن رجلا ِأمريكيا وابنه متهمين بمساعدة رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن على الفرار من اليابان جرى تسليمهما إلى السلطات اليابانية في أعقاب معركة قضائية طويلة لتفادي التسليم من الولايات المتحدة.

ومهدت المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي الطريق أمام تسليم مايكل تيلور وابنه بيتر المتهين بمساعدة غصن على الفرار من اليابان بينما كان ينتظر محاكمة بتهم مالية.

وكان الرجل وابنه قد طلبا الشهر الماضي من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التدخل لوقف تسليمهما لليابان.

وقال محامو تيلور وابنه في رسالة إلى بلينكن مؤرخة في 3 فبراير/ شباط، اطلعت عليها رويترز ”لا نعتقد أنه يوجد أي سبب وجيه لتسليم هذين المواطنين الأمريكيين“.

لكن المحكمة العليا رفضت طلبا طارئا من محاميي الاثنين لوقف أمر أصدرته محكمة أدنى مهد الطريق لتسليمهما.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)