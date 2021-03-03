وفاة امرأة بنزيف دماغي في اليابان بعد أيام من تلقي لقاح كورونا مع عدم وضوح الأسباب

أخبار اليابان



موظف يأخذ قنينة تحتوي على ماء من ثلاجة صيدلانية أثناء تمرين لتلقيح وهمي، بينما تستعد اليابان لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، في صالة ألعاب رياضية جامعية في كاواساكي، اليابان، 27 يناير/ كانون الثاني 2021. كيم كيونغ هون/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت وزارة الصحة اليابانية يوم الثلاثاء إن امرأة يابانية في الستينيات من عمرها توفيت جراء نزيف في المخ بعد ثلاثة أيام من تلقيها لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر، مضيفة أنه قد لا يكون هناك صلة بين الاثنين.

وأضافت أنه تم تطعيم المرأة يوم الجمعة ويشتبه في إصابتها بنزيف في المخ بعد ثلاثة أيام يوم الاثنين. كانت هذه أول حالة وفاة في اليابان بعد التطعيم.

”نزيف الدماغ الذي يُشتبه في كونه سببًا شائعًا نسبيًا بين الأشخاص من سن الأربعينيات إلى الستينيات من العمر، وفي هذا الوقت، استنادًا إلى أمثلة في الخارج، لا يبدو أن هناك رابطًا بين نزيف الدماغ ولقاح فيروس كورونا“ ونقلت الوزارة عن توموهيرو موريو، الطبيب الاستشاري للحكومة هذا الكلام.

”قد تكون حالة مصادفة، ولكن هناك حاجة إلى جمع المزيد من المعلومات وإجراء تقييم في مجموعات العمل القادمة“.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي فايزر في اليابان للتعليق. وقالت فايزر في نوفمبر/ تشرين الثاني إن فعالية لقاحها كانت ثابتة عبر الفئات العمرية والعرقية، وأنه لم تكن هناك آثار جانبية كبيرة، في إشارة إلى إمكانية استخدام التطعيم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

أشادت السلطات الصحية العالمية بالتطوير السريع لقاحات كورونا الآمنة والفعالة، لكنها حذرت الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية خطيرة لأخذ المشورة الطبية أولاً.

أصبحت اليابان آخر عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تبدأ حملة التلقيح يوم 17 فبراير/ شباط.

وقد تلقت حتى الآن ثلاث شحنات لقاح طورته شركتا فايزر وبيوتنك.

وافقت اليابان رسميًا على لقاح فايزر الشهر الماضي، وهي أول موافقة من نوعها في البلاد حيث تكثف جهودها لترويض العدوى في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

(من إعداد ريتسكو أندو ؛ تحرير أندرو هيفينز ونيك ماكفي، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)