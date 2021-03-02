نيبون ستيل اليابانية تزيد من لإنفاق على البحث والتطوير لتسريع إزالة الكربون

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شعار شركة نيبون للصلب في مقر الشركة في طوكيو، اليابان، 18 مارس/ آذار، 2019. رويترز / يوكا أوباياشي.

طوكيو (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي في شركة نيبون ستيل، صانع الصلب رقم 3 في العالم، إن الشركة ستعزز الإنفاق على البحث والتطوير لتسريع إزالة الكربون في صناعة الصلب حيث تواجه ضغوطًا متزايدة لخفض انبعاثات الكربون للمساعدة في معالجة تغير المناخ.

وقال نائب الرئيس التنفيذي كاتسوهيرو مياموتو لرويترز في مقابلة يوم الجمعة ”سندخل موارد كبيرة في البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا إزالة الكربون“. سيتم عرض مزيد من التفاصيل في مارس/ آذار.

يمثل صانعو الصلب اليابانيون 14٪ من انبعاثات الكربون في البلاد ويحتاجون إلى إجراء تخفيضات مع الحفاظ على أرباحهم في سوق تتزايد فيه المنافسة - بشكل رئيسي من الصين.

تعمل نيبون ستيل وأقرانها المحليون معًا لتطوير تقنية الحد من خام الحديد التي تستخدم الهيدروجين في أفران الصهر لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30٪ بحلول عام 2030. وهذا بالفعل طلب كبير لصناعة تعتمد على فحم كثيف الكربون لتصنيع معدن يستخدم في كل شيء من السيارات إلى أدوات المائدة.

لكن تعهد اليابان في أكتوبر/ تشرين الأول بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 أجبر الصناعة على البحث عن طرق لتسريع تحولها نحو الصلب الخالي من الكربون.

قال مياموتو إن نيبون ستيل ستكثف تطوير استخدام الهيدروجين في تقليل خام الحديد، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه، وطرق صنع الصلب في الأفران الكهربائية.

وقال إن الحكومة ستحتاج، مع ذلك، إلى تطوير استراتيجية لتوفير كهرباء رخيصة خالية من الكربون.

توقعت نيبون ستيل خسارة صافية للسنة المنتهية في 31 مارس/ آذار، وهو العام الثاني على التوالي في المنطقة الحمراء، حيث انهار الطلب بسبب جائحة كورونا.

وقال مياموتو إن الشركة واثقة من أنها ستعود إلى الربح في العام المقبل، حيث سيظل الطلب من الصناعة قويًا وستزداد الأرباح من وحدتها الهندية.

وقال ردا على سؤال حول تقرير صحفي بأن نيبون ستيل ستغلق فرن مصنعها في كاشيما ”لم يتم اتخاذ أي قرار بإغلاق المزيد من الأفران“.

(من إعداد يوكا أوباياشي وريتسوكو شيميزو؛ تحرير توم هوغ، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)