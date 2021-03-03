صحيفة نيكي: طوكيو ستطلب تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين

أخبار اليابان



صورة لشارع فارغ بالقرب من معبد كيوميزو المزدحم عادة في كيوتو، وهو معلم سياحي شهير، وسط تفشي فيروس كورونا في اليابان، 21 يوليو/ تموز 2020.

طوكيو (رويترز) - ذكرت صحيفة نيكي بيزنس اليومية يوم الثلاثاء أن طوكيو ستطلب من الحكومة اليابانية تمديد حالة الطوارئ بنحو أسبوعين للعاصمة وثلاث محافظات مجاورة بسبب تباطؤ انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كانت الحكومة قد وضعت في يناير/ كانون الثاني 11 من محافظاتها البالغ عددها 47 تحت قيود حالة الطوارئ لتستمر حتى 7 مارس/ آذار، ورفعتها مبكرًا للجميع باستثناء منطقة العاصمة طوكيو الكبرى التي تضم محافظات كاناغاوا، سايتاما، وتشيبا.

في حين أن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد تراجعت بشكل كبير بعد أن وصلت ذروتها في أوائل يناير/ كانون الثاني، قالت عمدة طوكيو يوريكو كويكي في وقت سابق إن وتيرة الانخفاض قد تراجعت، معربة عن قلقها من أن ذلك قد لا يكون كافيا لرفع القيود.

وقالت للصحفيين ”قد لا ننجح في الوقت المناسب“، في إشارة إلى الموعد المقرر لرفع حالة الطوارئ في 7 مارس/ آذار.

وقالت نيكي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء نقلاً عن عدة مصادر لم تسمها إن طوكيو تنسق مع المحافظات الثلاث الأخرى لطلب تمديد حالة الطوارئ. الأربعة محافظات تمثل حوالي 30٪ من سكان اليابان.

بينما تتضاءل أعداد المصابين في اليابان مقارنة بتلك الموجودة في الدول الأكثر تضررًا، فإن الوضع في طوكيو يخضع للمراقبة عن كثب لأنه من المقرر أن تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 23 يوليو/ تموز.

وردا على سؤال حول موقف طوكيو، قال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي للصحفيين إنه ”سينظر بعناية في الأرقام أولاً ويتشاور مع الخبراء وغيرهم من المعنيين“، وفقًا لهيئة لإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK. ونقل عنه قوله ”في النهاية، أريد بنفسي اتخاذ القرار النهائي“.

يوم الثلاثاء، أبلغت طوكيو عن 232 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، مقارنة مع الذروة في عدد الإصابات الذي وصل إلى 2520 في 7 يناير/ كانون الثاني. أكدت اليابان حتى الآن 431250 إصابة و 7931 حالة وفاة حتى يوم الاثنين.

بموجب إجراءات الطوارئ، طلبت اليابان من الحانات والمطاعم الإغلاق بحلول الساعة 8 مساءً، والشركات للسعي لمزيد من العمل عن بعد. كما علقت برنامج السياحة المحلية المدعوم الشهير ”Go To Travel“.

(من إعداد تشانغ ران كيم، تحرير فيليبا فليتشر، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)