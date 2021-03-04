تقرير: اليابان تخطط لمنع مشجعي الخارج من حضور الأولمبياد

أخبار اليابان



رجل يرتدي قناعا واقيا وسط تفشي فيروس كورونا أمام الحلقات الأولمبية العملاقة في طوكيو باليابان، 13 يناير/ كانون الثاني 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - قال تقرير يوم الأربعاء إن حكومة اليابان تعتزم منع المتفرجين الأجانب من القدوم إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، حيث ما زال كثير من اليابانيين يعارضون إقامة الألعاب أثناء تفشي الوباء.

وذكرت صحيفة ماينيتشي نقلاً عن مصادر متعددة لم تسمها أن القرار النهائي سيتخذ هذا الشهر بعد محادثات مع اللجنة الأولمبية الدولية وأحزاب أخرى.

وأضاف ماينيتشي أن الحكومة ستواصل النظر فيما إذا كانت ستقبل متفرجين من داخل اليابان، بما في ذلك العدد المسموح به في الملاعب.

جاء التقرير في الوقت الذي كان من المقرر أن تستضيف اللجنة المنظمة المحلية اجتماعًا يوم الأربعاء مع مسؤولين من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية البارالمبية وطوكيو والحكومات الوطنية.

كانت مسألة السماح للمتفرجين بدخول الأماكن على رأس جدول الأعمال وقال المنظمون في وقت سابق إنهم سيتخذون قرارًا بحلول شهر مارس.

أظهر استطلاع لصحيفة يوميوري، الأربعاء، أنه إذا كانت الألعاب ستقام كما هو مقرر، فإن 91٪ من الناس في اليابان يريدون إبقاء المتفرجين عند الحد الأدنى أو عدم السماح لهم على الإطلاق.

أظهر الاستطلاع - الذي تم إجراؤه بين 18 يناير/ كانون الثاني و 25 فبراير/ شباط - أن 70٪ من المستطلعين قالوا إنهم ”مهتمون بالأولمبياد“ ، لكن 58٪ قالوا إنهم لا يريدون عقدها هذا العام بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

لكن نسبة 58٪ من المعارضين كانت أقل بنحو 20 نقطة مئوية عن استطلاعات الرأي السابقة.

الألعاب المؤجلة

تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام الماضي بسبب الوباء وأعيد تحديد موعدها هذا العام اعتبارًا من 23 يوليو/ تموز.

أظهر استطلاع أجرته شركة الاستشارات العالمية Kekst CNC يوم الأربعاء معدلات مماثلة لمعارضة الأغلبية للألعاب في اليابان، عند 56٪ ، وكذلك في بريطانيا وألمانيا، عند 55٪ و 52٪ على التوالي.

في فرنسا والسويد، عارض عدد أكبر من الأشخاص أكثر من الموافقين، بينما في الولايات المتحدة، انقسم المشاركون في الاستطلاع بنسبة الثلث بين أولئك الذين وافقوا ولم يوافقوا على أن الألعاب يجب أن تستمر، وفقًا للاستطلاع.

في حين أن أعداد الإصابة بالفيروس منخفضة في اليابان مقارنة بالولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، إلا أن منطقة العاصمة طوكيو الكبرى لا تزال في حالة طوارئ، مع فرض قيود على أعداد المتفرجين للأحداث الرياضية والثقافية الكبيرة، بالإضافة إلى تحديد أوقات الإغلاق للحانات والمطاعم، كما أن البلاد لا تزال مغلقة أمام الأجانب غير المقيمين.

أظهر استطلاع لرويترز نُشر الشهر الماضي أن ما يقرب من ثلثي الشركات اليابانية تعارض أيضًا إقامة الألعاب كما هو مخطط لها، متأرجحة عن الاستطلاع السابق الذي أظهر الأكثر تأييدًا.

وأكدت اليابان حتى الآن 431250 حالة إصابة بفيروس كورونا و 7931 حالة وفاة حتى يوم الاثنين.

(شارك في التغطية تشانغ ران كيم وكريس غالاغر؛ تحرير بقلم جيري دويل وأليكس ريتشاردسون، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)