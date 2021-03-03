ملياردير ياباني يبحث عن مرافقين إلى القمر مجانًا

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طوكيو (رويترز) - بدأ الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا يوم الأربعاء بحثا عن ثمانية أفراد للانضمام إليه عندما يصبح أول مسافر في رحلة خاصة حول القمر تابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك.

وكان مايزاوا يخطط في البداية لدعوة فنانين للرحلة التي ستستغرق أسبوعا والمقررة عام 2023.

وقال الملياردير الياباني إن المشروع المعدل “سيعطي الفرصة للمزيد من الأشخاص حول العالم للانضمام لهذه الرحلة. إذا كنت ترى في نفسك فنانا، فأنت فنان”.

تبدأ المرحلة الأولى من عملية التقديم حتى 14 مارس/ آذار.

وسيتكفل مايزاوا، الذي باع موقع زوزو الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة لسوفت بنك في 2019، بجميع تكاليف الرحلة التي ستتم بواسطة مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام تنتمي للجيل الجديد من مركبات سبيس إكس القابلة لإعادة الاستخدام من الجيل التالي ويطلق عليها اسم “ستارشيب”.

وانفجر نموذجان أوليان حديثان لتلك المركبة أثناء الاختبار، مما يؤكد على المخاطر التي يواجهها مايزاوا (45 عاما) ومرافقوه الذين سيتعين عليهم أيضا مواجهة عناء السفر إلى الفضاء في أول رحلة خاصة خارج مدار الأرض.

قال ماسك ”هذه المهمة نتوقع أن يذهب الناس إلى أبعد مما ذهب إليه أي إنسان على الإطلاق من كوكب الأرض“، وذلك بعد أيام من استكمال سبيس إكس أحدث عملية لجمع التبرعات بقيمة 850 مليون دولار، والتي ساعدت في تحويل رجل الأعمال إلى واحد من أغنى الناس في العالم.

ويشتهر مايزاوا بمجموعاته الفنية وسياراته الفاخرة وعطاياه المادية لمتابعيه على تويتر مما جعله أكثر اليابانيين متابعة على الموقع.

وأطلق مايزاوا العام الماضي برنامجا وثائقيا بحثا عن صديقة جديدة تنضم إليه في رحلته قبل أن يتراجع سريعا متذرعا بوجود “مشاعر متباينة” بداخله.

(من إعداد سام نوسي؛ تحرير جيري دويل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، مؤسس متجر الأزياء بالتجزئة زوزو، الذي تم اختياره كأول مسافر خاص من قبل سبيس إكس، يقف لالتقاط الصور أثناء حضوره مؤتمرًا صحفيًا في نادي المراسلين الأجانب في اليابان في طوكيو، اليابان، 9 أكتوبر/ تشرين الأول ، 2018 رويترز / تورو هاناي.



الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، مؤسس متجر الأزياء بالتجزئة زوزو، الذي تم اختياره كأول مسافر خاص من قبل سبيس إكس، يقف لالتقاط الصور أثناء حضوره مؤتمرًا صحفيًا في نادي المراسلين الأجانب في اليابان في طوكيو، اليابان، 9 أكتوبر/ تشرين الأول ، 2018 رويترز / تورو هاناي