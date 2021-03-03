استطلاع لصحيفة يوميوري: الأغلبية في اليابان ”مهتمون بالألعاب الأولمبية“ لكنهم لا يريدون عقدها هذا العام

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رجل يرتدي قناعا واقيا وسط تفشي فيروس كورونا أمام الحلقات الأولمبية العملاقة في طوكيو باليابان، 13 يناير/ كانون الثاني 2021. رويترز / كيم كيونغ هون

طوكيو (رويترز) - أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة يوميوري اليابانية يوم الأربعاء أن الغالبية العظمى من اليابانيين قالوا إنهم ”مهتمون بدورة الألعاب الأولمبية“، على الرغم من أن 58٪ قالوا إنهم لا يريدون عقدها هذا العام بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

في الاستطلاع الذي تم إجراؤه بين 18 يناير/ كانون الثاني و 25 فبراير/ شباط، عندما ظل معظم البلاد في حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا، قال 30٪ من المشاركين إنهم ”مهتمون جدًا“ بالألعاب الصيفية و 40٪ قالوا إنهم ” مهتمون إلى حد ما“.

لكن المخاوف بشأن التأثير على عدوى فيروس كورونا ظلت أكثر معارضة لعقد الحدث هذا العام، على الرغم من أن 58٪ في المعارضة أقل بنحو 20 نقطة مئوية عن استطلاعات الرأي السابقة.

وأظهر استطلاع يوميوري أنه في حالة الاستمرار في التخطيط لعقد الألعاب كما هو مقرر، قال 91٪ من المشاركين في الاستطلاع إنه يجب إبقاء المتفرجين عند الحد الأدنى أو عدم السماح لهم على الإطلاق.

تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام الماضي بسبب الوباء وأعيد تحديد موعدها هذا العام اعتبارًا من 23 يوليو/ تموز.

أظهر مسح أجرته شركة الاستشارات العالمية Kekst CNC يوم الأربعاء معدلات مماثلة لمعارضة الأغلبية في اليابان، عند 56٪، وكذلك في بريطانيا وألمانيا، عند 55٪ و 52٪ على التوالي.

في فرنسا والسويد، عارض عدد أكبر من الأشخاص أكثر من المؤيدين، بينما في الولايات المتحدة، انقسم المشاركون في الاستطلاع بنسبة الثلث بين أولئك الذين وافقوا وعارضوا الرأي الفائل بأن الألعاب يجب أن تمضي قدمًا، وفقًا للاستطلاع.

في حين أن أعداد الإصابة بالفيروس منخفضة في اليابان مقارنة بالولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، إلا أن منطقة العاصمة طوكيو الكبرى لا تزال تخضع لحالة الطوارئ، مع فرض قيود على أعداد المتفرجين للأحداث الرياضية والثقافية الكبيرة، بالإضافة إلى أوقات الإغلاق مثل الحانات والمطاعم، كذلك لا تزال البلاد مغلقة أمام الأجانب غير المقيمين.

أظهر استطلاع لرويترز نُشر الشهر الماضي أن ما يقرب من ثلثي الشركات اليابانية تعارض أيضًا إقامة الألعاب كما هو مخطط لها، متأرجحة عن الاستطلاع السابق الذي أظهر تأييدا أكبر لعقد الألعاب.

وأكدت اليابان حتى الآن 431250 حالة إصابة بفيروس كورونا و 7931 حالة وفاة حتى يوم الاثنين.

(من إعداد تشانغ ران كيم. تحرير جيري دويل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)