شركة ملابس يابانية كبرى تخفض الأسعار بنحو 9% لمساعدة الناس خلال جائحة كورونا

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سلسلة أزياء البيع بالتجزئة السريعة يونيكلو، في مجمع تسوق في بكين، الصين، 24 مايو/ أيار 2020. رويترز / فلورنسا لو.

طوكيو (رويترز) - قالت مجموعة Fast Retailing يوم الخميس إنها خفضت الأسعار بنحو 9٪ في متاجر Uniqlo ”يونيكلو“ و GU في اليابان، قائلة إنها أدركت أن العديد من العملاء يواجهون ”صعوبات غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا“.

وقالت الشركة أيضًا إن بطاقات الأسعار وشاشات العرض الخاصة بها سيتم تعديلها لتشمل الضرائب، وذلك لتجنيب العملاء عناء إجراء الحسابات.

(من إعداد ريتسوكو أندو؛ تحرير ليزلي أدلر، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)