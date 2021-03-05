هوندا تكشف النقاب عن سيارة القيادة الذاتية من المستوى الثالث Legend

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طوكيو (رويترز) - كشفت شركة هوندا موتور يوم الخميس عن السيارة السيدان Legend ذاتية القيادة جزئيا في اليابان لتصبح أول شركة تصنيع سيارات في العالم تبيع سيارة مجهزة بتقنية أتمتة جديدة معتمدة من المستوى الثالث.

يمنح الإطلاق الفخر لشركة صناعة السيارات اليابانية رقم 2 لكونها أول شركة في السوق تطرح هذا الطراز، وتمثل خطة شركة صناعة السيارات اليابانية لبيع 100 سيارة مع التكنولوجيا المتقدمة خطوة مهمة نحو تحقيق هدفها المتمثل في أن تكون أول شركة تنتج بكميات كبيرة سيارة مزودة بتقنية القيادة الذاتية من المستوى الثالث. ويبلغ سعر التجزئة 11 مليون ين (102000 دولار).

ومع ذلك، قال كبير المهندسين يويتشي سوجيموتو للصحفيين إن تقنية الأتمتة الجديدة تعد خطوة كبيرة نحو القضاء على الحوادث التي يسببها الخطأ البشري.

وأوضحت هوندا أنه عندما يتم تنشيط المستوى الثالث المسمى Traffic Jam Pilot، يمكن للسائق مشاهدة الأفلام أو استخدام الملاحة عبر الشاشة، مما يساعد على تخفيف التعب والضغط عند القيادة في ازدحام مروري.

قالت شركة تصنيع السيارات إنها يمكن أن تنبه السائق للاستجابة عند تسليم التحكم، مثل الاهتزاز في حزام أمان السائق. وأضافت أنه إذا استمر عدم استجابة السائق، فسوف يساعد النظام في التوقف في حالات الطوارئ عن طريق إبطاء وإيقاف السيارة أثناء تنبيه السيارات المحيطة بأضواء الخطر والبوق.

يأتي هذا الإعلان بعد أن منحت الحكومة اليابانية شهادة سلامة لشركة ”Traffic Jam Pilot“ لهوندا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

واستثمرت الشركات العالمية المصنعة للسيارات وشركات التكنولوجيا، بما في ذلك Waymo وتيسلا، بشكل كبير في القيادة الذاتية.

وبالرغم مع تقدم التكنولوجيا، تختلف اللوائح الخاصة بالقيادة الذاتية من بلد إلى آخر.

ولكن حتى مع تقدم التكنولوجيا ، تختلف اللوائح الخاصة بالقيادة الذاتية من بلد إلى آخر. كشفت أودي النقاب عن سيارة A8 بتقنية القيادة الذاتية من المستوى الثالث في عام 2017، لكن العقبات التنظيمية حالت دون تقديمها على نطاق واسع.

قال مسؤول التشغيل في هوندا يوم الخميس إنه ليس لدى شركة صناعة السيارات في الوقت الحالي أي خطط لزيادة الإنتاج أو المبيعات من سيارة Legend المجهزة بتقنية القيادة الذاتية من المستوى الثالث.

(الدولار = 107.3400 ين)

(من إعداد إيمي ياماميتسو ؛ تحرير بقلم شري نافاراتنام وإميليا سيثول ماتاريس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



تم عرض سيارة السيدان Legend الجديدة من شركة هوندا موتور، والمجهزة بتقنية القيادة الذاتية من المستوى 3، خلال إزاحة الستار في طوكيو، اليابان ، 4 مارس/ آذار 2021. إيسي كاتو/ رويترز.



تم عرض سيارة السيدان Legend الجديدة من شركة هوندا موتور، والمجهزة بتقنية القيادة الذاتية من المستوى 3، خلال إزاحة الستار في طوكيو، اليابان ، 4 مارس/ آذار 2021. إيسي كاتو/ رويترز.



يويتشي سوجيموتو، كبير المهندسين التنفيذيين في معهد أبحاث التكنولوجيا المتقدمة التابع لمعهد أبحاث هوندا، ومسؤولون تنفيذيون آخرون يقفون بجانب سيارة السيدان legend الجديدة كليًا ، والمجهزة بتقنية القيادة الذاتية من المستوى 3 ، خلال كشف النقاب في طوكيو، اليابان، 4 مارس/ آذار ، 2021. إيسي كاتو/ رويترز.



ظهر الجزء الخلفي من سيارة السيدان legend الجديدة كليًا من شركة هوندا موتور، والمجهزة بتقنية القيادة الذاتية من المستوى 3، خلال إزاحة الستار عنها في طوكيو باليابان في 4 مارس/ آذار 2021. إيسي كاتو/ رويترز.