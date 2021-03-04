كوتس: قرار حضور الجماهير من الخارج في الأولمبياد بيد اليابان فقط

أخبار اليابان



جون كوتس المسؤول في اللجنة الأولمبية الدولية يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع منظمي أولمبياد طوكيو 2020 في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني 2020. صورة لرويترز من ممثل وكالات أنباء.

طوكيو (رويترز) - قال جون كوتس المسؤول في اللجنة الأولمبية الدولية يوم الخميس إن القرار بالسماح بحضور جماهير من خارج اليابان في أولمبياد طوكيو بيد الحكومة اليابانية.

وتأتي تصريحات كوتس بعد حديث سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة عن رغبتها في التوصل لقرار بشأن الجماهير القادمة من خارج اليابان بحلول الوقت لبدء مسيرة الشعلة الأولمبية في 25 مارس آذار.

وأوضحت تامايو ماروكاوا وزيرة الأولمبياد أن الحكومة ستصدر قرارها قبل نهاية الشهر الحالي.

وأبلغ كوتس رئيس لجنة التنسيق باللجنة الأولمبية الدولية شبكة تي.بي.إس اليابانية ”سنترك للحكومة اتخاذ هذا القرار. أعتقد أن (الحكومة) ستتخذ القرار النهائي بشأن الجماهير الوافدة من الخارج في وقت لاحق من الشهر الحالي“.

كما أعلنت ماروكاوا أن الحكومة ستحدد العدد المحدد للجماهير من داخل اليابان في أبريل نيسان قبل انطلاق البطولة في 23 يوليو تموز.

وأوضحت صحيفة ماينيتشي ووسائل إعلام محلية أن الحكومة اليابانية تخطط لمنع الجماهير الوافدة من الخارج بسبب مخاوف من تفشي عدوى فيروس كورونا التي أدت إلى تأجيل الألعاب من العام الماضي.

وتقام الأولمبياد في الفترة من 23 يوليو وحتى الثامن من أغسطس آب.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)