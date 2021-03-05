مصادر: وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان يزوران اليابان 15 مارس

أخبار اليابان



وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة واشنطن يوم الأربعاء. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات أنباء.

طوكيو (رويترز) - قالت مصادر مطلعة من الولايات المتحدة واليابان يوم الخميس إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن يرتبان لزيارة اليابان اعتبارا من 15 مارس آذار لإجراء محادثات تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر غير معلن، لرويترز أن بلينكن وأوستن يحضران كذلك لإجراء حوارات ثنائية مع نظيريهما اليابانيين وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي ووزير الدفاع نوبو كيشي.

وستكون هذه أول محادثات من نوعها بين البلدين الحليفين منذ أبريل نيسان 2019 وأول زيارة لليابان يقوم بها أي من أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتتطلع الولايات المتحدة واليابان لتعزيز العلاقات بينهما في حين تنتهج الصين سياسة خارجية نشطة بشكل متزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)