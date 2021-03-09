صحيفة نيكي: باناسونيك تستحوذ على Blue Yonder الأمريكية مقابل 6.5 مليار دولار في أكبر صفقة منذ 2011

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شعار شركة باناسونيك في معرض CEATEC JAPAN 2017 (المعرض المشترك للتقنيات المتقدمة) في تشيبا، اليابان، 2 أكتوبر/ تشرين الأول، 2017. تورو هاناي/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - ذكرت نيكي يوم الاثنين أن شركة باناسونيك ستشتري شركة البرمجيات الأمريكية Blue Yonder، التي تركز بشكل أساسي على إدارة سلسلة التوريد مقابل 700 مليار ين (6.45 مليار دولار) في أكبر عملية استحواذ لشركة الإلكترونيات اليابانية منذ 2011.

وقالت نيكي إن باناسونيك، التي اشترت حصة 20% في بلو يوندر مقابل 86 مليار ين العام الماضي، في المراحل الأخيرة من الاستحواذ على باقي الأسهم من المساهمين بما في ذلك بلاكستون جروب إنك، دون أن تذكر من أين حصلت على المعلومات.

”هذا ليس شيئًا تم الإعلان عنه من قبل شركتنا. وقالت باناسونيك في بيان عبر البريد الإلكتروني: ليس صحيحًا أن هذا شيء قررناه.

سيؤدي الاستحواذ إلى تعزيز خدمات إدارة سلسلة التوريد في ”باناسونيك“ حيث يركز جائحة كورونا انتباه الشركات على قدرتها على الصمود في مواجهة الاضطرابات.

تشتهر باناسونيك بإلكترونياتها وأجهزتها الاستهلاكية، وقد ركزت في السنوات الأخيرة بشكل أكبر على بناء قطع الغيار وتقديم الخدمات للشركات الأخرى، مثل بطاريات سيارات تسلا الكهربائية.

ومن المفترض أن تكون هذه الصفقة أكبر عملية استحواذ لشركة الإلكترونيات اليابانية منذ عام 2011.

وأنفقت باناسونيك 800 مليار ين في عام 2011 من أجل جعل سانيو إلكتريك، باناسونيك إلكتريك، ووركس شركات تابعة مملوكة بالكامل.

وقُدرت السوق العالمية لبرامج سلسلة التوريد بنحو 15 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن تزداد بنحو 10% سنويًا.

وقال التقرير إنه من المرجح أن تأتي أموال الاستحواذ من أموال باناسونيك الخاصة، على الرغم من أنه قد يتم أيضًا النظر في قروض أو تمويل آخر للشراء.

عمقت الشركة اليابانية شراكتها مع Blue Yonder في مايو/ أيار ، وحصلت على مقعد في مجلس إدارتها بعد الاستحواذ على حصة أقلية. تستخدم الشركة الأمريكية خوارزمية التعلم الآلي لمساعدة الشركات على إدارة سلاسل التوريد التي تربط المصانع بالمخازن وتجار التجزئة.

(الدولار = 108.4900 ين)

(من إعداد تاكاشي أوميكاوا وتيم كيلي. تحرير لويز هيفينز ومارك بوتر، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)