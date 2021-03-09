ماكينات البيع الذاتي توفر اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في اليابان

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طوكيو (رويترز) - في اليابان البحث عن الراحة هي سمة غالبة تتميز بها البلاد، وقد يكون إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا غير مريح بشكل كبير لفطاع كبير من الناس. جزء من الحل، كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من الضروريات اليومية في طوكيو، تم اللجوء إلى ماكينات البيع الذاتي.

حرصًا على الحفاظ على القوى العاملة وموارد المستشفى، تجري الحكومة 40 ألف اختبار فقط من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) يوميًا، أي ربع قدرتها، وتقتصر على الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض أو لديهم فرصة عالية للإصابة.

وقد أدى ذلك إلى اعتماد الناس بشكل كبير على العيادات الخاصة أو شراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل بوسائل أخرى.

قال هيديكي تاكيمورا، مدير عيادة لايكتاون تاكينوكو للأذن والأنف والحنجرة التي وضعت 7 آلات في منطقة طوكيو الكبرى، إن آلات البيع التي تبيع مجموعات الاختبار توفر للمستهلكين خيار تجنب العيادات المزدحمة أو الاضطرار إلى انتظار موعد.

وقال تاكيمورا لرويترز ”كانت اليابان تجري عددا منخفضا يبعث على السخرية من اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل ونتيجة لذلك لا يستطيع المزيد والمزيد من الناس معرفة ما إذا كانوا مصابين بنزلة برد أو فيروس كورونا.“ ”بدون اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، لا يكون التشخيص ممكنًا وشعرت حقًا أنه يتعين علينا بذل المزيد من الجهد حتى يمكن تشخيص الأشخاص مبكرًا وعزلهم مبكرًا.“

قال تاكيمورا إنه كان هناك استجابة كبيرة من الجمهور عندما تم نشر الآلات لأول مرة وكنا أحيانًا مضطرين لإفراغ المال مرتين في اليوم من الآلات.

ومنذ ذلك الحين، تراجع الطلب إلى حد ما مع انحسار الموجة الثالثة من الحالات وسط إعلان حالة الطوارئ. بلغ متوسط ​​الحالات الجديدة في طوكيو حوالي 250 خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بعدة أيام لأكثر من 2000 حالة في أوائل يناير/ كانون الثاني.

تحتوي كل آلة بيع على حوالي 60 مجموعة اختبار تباع مقابل 4500 ين (40 دولارًا). ثم يرسل العملاء عينة من اللعاب بالبريد للفحص.

قال تاكيمورا: ”بصفتي عاملاً في المجال الطبي، سأكون سعيدًا جدًا إذا انخفض عدد الاختبارات مع الحالات“.

يوجد في اليابان حوالي 4.1 مليون آلة بيع عاملة، وهي أعلى نسبة في العالم للفرد الواحد، وفقًا لمجموعة تجارية.

بالإضافة إلى آلات البيع، أصبحت اختبارات PCR متاحة بشكل متزايد للجمهور من خلال المبيعات في الصيدليات أو عبر الإنترنت.

(الدولار = 108.3800 ين)

(من إعداد روكي سويفت وهيديتو ساكاي في طوكيو؛ تحرير ميونغ كيم وإدوينا جيبس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



أحد موظفي عيادة تاكينوكو يجدد حزمة تحتوي على اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) في آلة بيع عند مدخل متجر معكرونة رامين في منطقة شيبويا في طوكيو، اليابان، 8 مارس/ آذار، 2021. إيسي كاتو/ رويترز.



آلى بيع ذاتي تبيع اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) عند مدخل متجر معكرونة رامين في منطقة شيبويا في طوكيو، اليابان، 8 مارس/ آذار، 2021. إيسي كاتو/ رويترز.