اليابان تنظم أولمبياد طوكيو بدون جماهير من خارج اليابان

طوكيو( رويترز)- قالت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن مصادر على علاقة بالأمر إن الحكومة اليابانية قررت إقامة ألعاب طوكيو الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة بدون جماهير من خارج البلاد بسبب مخاوف الشعب الياباني من عدوى كورونا.

قررت الحكومة اليابانية إقامة ألعاب طوكيو الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة بدون جماهير من خارج البلاد بسبب مخاوف الشعب الياباني من عدوى فيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة المنظمة للألعاب في بيان أن القرار الرسمي سيُتخذ بنهاية مارس آذار الجاري.

ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية، التي تأجلت عاما واحدا بسبب جائحة كوفيد-19، في الفترة من 23 يوليو تموز إلى الثامن من أغسطس آب بينما يقام أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة من 24 أغسطس آب إلى الخامس من سبتمبر أيلول.

وخلصت الحكومة إلى أن استقبال جماهير من الخارج لن يكون ممكنا بالنظر إلى مخاوف العامة من فيروس كورونا واكتشاف المزيد من سلالات الفيروس في العديد من الدول، كما أن مراسم انطلاق الشعلة الأولمبية ستقام أيضا بدون جماهير.

وفي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة في بيونجتشانج 2018 في كوريا الجنوبية اشترت الجماهير من داخل البلاد نحو 80 في المئة من إجمالي التذاكر مقابل 20 في المئة للجماهير من الخارج.

ورغم أن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل اليابان أقل كثيرا من الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، تخشى البلاد من التعرض لموجة ثالثة من العدوى، وما زالت اليابان تفرض حالة الطوارئ.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة يوميوري أن 77 في المئة من اليابانيين لا يرغبون في استقبال زائرين من الخارج لحضور الأولمبياد وسط مخاوف بأن توافد عدد ضخم من الجماهير قد يؤدي لزيادة حالات الإصابة بالعدوى.



رجل يرتدي قناعًا وقائيًا للوجه يمشي أمام شعار أولمبياد طوكيو 2020 التي تم تأجيلها إلى عام 2021 بسبب تفشي مرض فيروس كورونا، في طوكيو، اليابان، 23 يناير/ كانون الثاني 2021. إيسي كاتو/ رويترز.



المارة يمرون عبر ساعة العد التنازلي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 التي تم تأجيلها حتى عام 2021 بسبب تفشي مرض فيروس كورونا في طوكيو باليابان في 23 يناير / كانون الثاني 2021. إيسي كاتو/ رويترز.