الأمل يولد من رحم المعاناة: ليدي غاغا توجه رسالة دعم للشعب الياباني في ذكرى الكارثة

أخبار اليابان

(رويترز) - بعثت ليدي غاغا برسالة دعم لليابان في الذكرى العاشرة لزلزال شرق اليابان الكبير قائلة إن صمود الشعب الياباني يمنح الأمل في المعركة العالمية القائمة ضد جائحة فيروس كورونا.

وقالت المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الأمريكية في مقطع فيديو نُشر على حسابها على تويتر. ”على مر السنين، وأنا أرى وأسمع عن التعافي الهائل لمدنكم الجميلة، لدي الكثير من الاحترام لشعب اليابان لقوتكم ولطفكم وحبكم لبعضكم البعض“.

”يمنح الأمر الأمل للأشخاص الذين يكافحون الآن من خلال جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم“.

ضرب زلزال قوته 9.0 درجة، وهو من أقوى الزلازل على الإطلاق، بالإضافة إلى موجات تسونامي منطقة شمال شرق اليابان في 11 مارس/ آذار 2011، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 20 ألف ضحية، ودمر البلدات متسببًا في الانهيارات النووية التي وقعت في فوكوشيما، فيما يعد أسوأ كارثة نووية في العالم منذ حادثة تشيرنوبيل.

وقالت ليدي غاغا، ”يبدو الأمر كما لوكنت أشاهد للتو بالأمس اللقطات المروعة للزلزال المدمر والتسونامي في الأخبار، والتفكير فيما يمكنني فعله للمساعدة“.

في أعقاب الكارثة، ساهمت المغنية بأغنية لألبوم ”سونغز فور جابان“، أو أغاني من أجل اليابان، الخيري وقدمت 1.5 مليون دولار لأموال الإغاثة من بيع سوارها على موقعها على الإنترنت. كما غنت في عرض خيري للصليب الأحمر الياباني.

”يمكنني أيضا أن أتخيل أنه هناك الكثير من الناس لا يزالوا يقاتلون من خلال الألم عاطفيًا وعقليًا. دعونا جميعًا نستمر في توفير الدعم، والتعامل بلطف ونحب بعضنا البعض“، كما قالت ليدي غاغا، التي ظهرت في مقطع الفيديو مرتدية بلوزة وردية فاتحة وأقراط دائرية وتصفيفة شعر في خصل بنفسجية.

أنهت رسالتها بكلمة ”أحبكم“ باللغة اليابانية.

(تقرير نور-أزنا سانوسي. وكتابة كاريشما سينغ. وتحرير موراليكومار أنانثارامان، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



وجهت ليدي غاغا رسالة بالفيديو إلى الشعب الياباني، في الذكرى العاشرة لزلزال شرق اليابان الكبير. الصورة من مقطع فيديو نُشر على حسابها على تويتر. ليدي غاغا /تويتر/ عبر رويترز.



وجهت ليدي غاغا رسالة بالفيديو إلى الشعب الياباني، في الذكرى العاشرة لزلزال شرق اليابان الكبير. الصورة من مقطع فيديو نُشر على حسابها على تويتر. ليدي غاغا /تويتر/ عبر رويترز.