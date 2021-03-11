رئيسة أولمبياد طوكيو تستحضر قوة الرياضة في ذكرى زلزال وتسونامي 2011

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أحد المشاة ينظر إلى صور الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1964 في طوكيو، وهي جزء من معرض للصور داخل مبنى محطة قطار طوكيو في 8 سبتمبر/ أيلول 2013. رويترز / يويا شينو.

طوكيو (رويترز) - سلطت رئيسة أولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو الضوء على قوة الرياضة يوم الخميس حيث أعربت عن تعازيها في ذكرى الزلزال القاتل وأمواج التسونامي العاتية قائلة إنها وفرت الأمل للناجين ومواجهة فيروس كورونا.

في 11 مارس/ آذار 2011، ضرب زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر قبالة شمال شرق اليابان، مما تسبب في حدوث أمواج تسونامي عاتية دمرت المنطقة وتسبب في انهيار محطة نووية في فوكوشيما. وقتل نحو 20 ألف شخص في تلك الكارثة غير المسبوقة.

قالت هاشيموتو إن قوة الرياضة أصبحت محط تركيز لألعاب طوكيو الأولمبية بعد الكارثة وأإن المفهوم يمكن أن يمتد ليشمل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقالت هاشيموتو في بيان ”بينما أدى فيروس كورونا إلى التأجيل الأول وغير المسبوق للألعاب، أصبح دور الرياضة داخل المجتمع أكثر أهمية من أي وقت مضى“.

وقالت إن هناك حاجة إلى ”تصميم أقوى“ للمساعدة في تعزيز تعافي المناطق التي ضربها الزلزال والتسونامي.

وقالت في إشارة إلى فيروس كورونا ”أثناء القيام بذلك، نود أن نبذل قصارى جهدنا للجمع بين أولئك الذين تأثرت حياتهم بالأزمة العالمية من خلال استضافة دورة ألعاب طوكيو 2020 آمنة ومأمونة“.

ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية، التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب الوباء، من 23 يوليو/ تموز إلى 8 أغسطس/ آب، والألعاب البارالمبية من 24 أغسطس/ آب إلى 5 سبتمبر/ أيلول.

وقالت هاشيموتو إن ألعاب طوكيو الأولمبية لم تحظ في البداية بالدعم الكامل من الشعب الياباني، لكنهم بدأوا بالتغير تدريجيًا عندما رأوا كيف يمكن للألعاب أن تساهم في المساهمة في إعادة إعمار مناطق الكوارث.

أظهرت الدراسات الاستقصائية أن معظم اليابانيين يعارضون إقامة الألعاب الأولمبية هذا الصيف بسبب مخاوف من أن الزوار من الخارج قد يتسببوا في زيادة انتشار فيروس كورونا.

وقالت مصادر لرويترز إن اليابان قررت بالتالي إقامة الألعاب بدون جمهور من الخارج. سيتم اتخاذ قرار بشأن المشجعين الدوليين هذا الشهر.

(من إعداد كريس غالاغر؛ تحرير روبرت بيرسيل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)