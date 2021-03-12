الصين تعرض توفير لقاحات للمشاركين في أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

(رويترز) - قالت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الخميس إن اللجنة الأولمبية الصينية عرضت توفير جرعات من لقاح كورونا كوفيد-19 للمشاركين في أولمبياد طوكيو هذا العام وأولمبياد بكين الشتوي 2022.

وتأجلت ألعاب طوكيو لمدة عام بسبب الوباء ومن المقرر أن تنطلق يوم 23 يوليو تموز وتستمر حتى الثامن من أغسطس آب.

وبسبب التأجيل ستنطلق ألعاب بكين الشتوية بعد ستة أشهر فقط من أولمبياد طوكيو.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال اجتماع افتراضي للجنة ”تسلمنا عرضا سخيا من اللجنة الأولمبية الصينية المستضيفة لأولمبياد بكين الشتوي 2022 بتقديم جرعات إضافية من اللقاح للمشاركين في النسختين الأولمبيتين طوكيو 2020 وبكين 2022“.

ولم يكشف باخ عن تفاصيل.

وتضم الألعاب الأولمبية أكثر من عشرة آلاف رياضي وعادة يرافقهم عشرات الآلاف من أعضاء أطقم التدريب ومراسلي وسائل الإعلام والمتطوعين والمسؤولين.

وتابع باخ ”اللجنة الصينية مستعدة للتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية لتوفير جرعات إضافية سواء بالتنسيق مع الشركاء الدوليين أو بشكل مباشر في الدول التي وقعت اتفاقات بشأن اللقاح الصيني“.

وتقام ألعاب طوكيو وسط إجراءات صحية مشددة وعلى الأرجح وسط غياب الجماهير الأجنبية بينما تطالب اللجنة الأولمبية الدولية اللجان الوطنية بتطعيم الرياضيين.

وواصل باخ ”ستدفع اللجنة الأولمبية الدولية ثمن الجرعات الإضافية للقاح وليس فقط للمشاركين في الأولمبياد بل لفرق ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا“.

ولا يرغب معظم المواطنين اليابانيين في حضور الجماهير الأجنبية للمنافسات الأولمبية وسط مخاوف العدوى.

لكن باخ قلل من المخاوف قائلا إن المئات من المنافسات الرياضية الدولية أقيمت منذ سبتمبر أيلول 2020 وسط إجراءات صحية مشددة.

وواصل ”لم تتحول أي مسابقة إلى بؤرة لانتشار الفيروس أو شكلت مخاطرة صحية على الأماكن المضيفة.

”ستبذل اللجنة الأولمبية الدولية كل جهد لوصول الكثير من الرياضيين إلى اليابان ;بعد تطعيمهم بالفعل ويمكنني أن أؤكد أن العديد من الفرق الأولمبية نالت التطعيمات“.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)



رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يفتتح الجلسة الثانية من الدورة 137 للجنة الأولمبية الدولية والاجتماع الافتراضي في لوزان، سويسرا، في 11 مارس/ آذار 2021. جريج مارتن / اللجنة الأولمبية الدولية / منشور عبر رويترز.



سيكو هاشيموتو، رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، وتوشيرو موتو، الرئيس التنفيذي لطوكيو 2020، يحضران مؤتمرًا صحفيًا بعد الاجتماع العام للجنة الأولمبية الدولية في طوكيو، اليابان في 11 مارس/ آذار 2021. يوجين هوشيكو /رويترز.