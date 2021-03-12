شركة أدوية يابانية تبدأ في إنتاج لقاح أسترازينيكا في اليابان

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حقنة بجرعة من لقاح فيروس كورونا في مستشفى طوكيو متروبوليتان للسرطان والأمراض المعدية في كوماغوم في طوكيو، اليابان، 5 مارس/ آذار 2021. يوشي كازو تسونو/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة Daiichi Sankyo Co اليابانية، يوم الجمعة، إنها بدأت إنتاج لقاح كورونا من شركة أسترازينيكا في اليابان.

وقالت الشركة المصنعة للأدوية في بيان إنها ستعد اللقاح في اليابان، بما في ذلك ملء القنينة والتعبئة، باستخدام المحلول السائب المقدم من أسترازينيكا.

رتبت الحكومة اليابانية بالفعل لشراء 120 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا تكفي لـ 60 مليون نسمة. سيتم إجراء معظم الجرعات في اليابان بواسطة Daiichi Sankyo و JCR Pharma وشركاء محليين آخرين.

(من إعداد روكي سويفت؛ تحرير جاكلين وونغ، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)