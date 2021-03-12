وزيرة الأولمبياد: الفريق الياباني لن يتم تطعيمه بلقاح صيني

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تامايو ماروكاوا وزيرة الأولمبياد اليابانية في طوكيو يوم 18 فبراير/ شباط 2021. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

طوكيو (رويترز) - نقلت شبكة إن.إتش.كيه عن تامايو ماروكاوا وزيرة الأولمبياد قولها إن الفريق الياباني المشارك في ألعاب طوكيو 2020 لن يحصل على أي لقاح صيني ضد فيروس كورونا لأن البلاد لم تجيزها بعد.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الخميس أن اللجنة الأولمبية الصينية عرضت تقديم جرعات للمشاركين في أولمبياد طوكيو ودورة الألعاب الشتوية في بكين 2022.

وكشف توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن الأمر خلال اجتماع عبر الإنترنت وفوجئ توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للأولمبياد بالإعلان. ورفض موتو التعليق أمس الخميس.

ويوم الجمعة أكدت ماروكاوا أنه لا يوجد أي تغيير في خطة اللجنة المنظمة لإقامة أولمبياد آمنة بغض النظر عن تطعيم المشاركين.

ونقلت إن.إتش.كيه عن ماروكاوا قولها ”أعتقد أن الأمر بيد الدول التي وافقت على اللقاحات الصينية“.

وأضافت مشيرة إلى أن الرياضيين اليابانيين لن يتمكنوا من الحصول على اللقاح ”لا أعلم أي شركة صينية تقدمت إلى اليابان للموافقة على اللقاحات.

”نتخذ إجراءات صارمة لمنع تفشي العدوى حتى يشعر الجميع بالأمان بالمشاركة في أولمبياد طوكيو حتى لو لم يحصلوا على اللقاح. لا يوجد أي تغيير في افتراضنا أن المشاركين لن يحصلوا على اللقاح“.

وتنطلق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو تموز بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)