بالصور: يابانيون يسيرون حفاة على الجمر لتطهير العقل والجسد في مهرجان ”هيواتاري ماتسوري“

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طوكيو (رويترز) - أقام مصلون يابانيون صلوات من أجل تمني السلامة لهم ولعائلاتهم يوم الأحد الماضي، وذلك بالسير حفاة القدمين مع الرهبان البوذيين على الفحم المشتعل ضمن مهرجان يقام سنويًا بالقرب من جبل تاكاو.

كان السير على النار أكثر توترًا من المعتاد نظرًا لاضطرار المشاركين لارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الاجتماعية بسبب جائحة كورونا. كما اقتصر المهرجان على 1000 مشارك فقط. ويذكر أن المهرجان في نسخته الماضية، لم يسمح فيها بمشاركة الجماهير بسبب الجائحة.

وقال كوشو كاميمورا، وهو راهب بوذي من معبد تاكاو ياكوئوئين، ”إن عبور الجسد من خلال اللهب يطهر الروح ويصل الصلوات إلى بوذا“.

”تاريخيًا، يعد جبل تاكاو مكانًا مهمًا للصلاة من أجل النجاة من الأوبئة، لذلك شعرت أنه يجب علينا إقامة المهرجان هذا العام مع بعض الاحتياطات ”.

ويقام هذا المهرجان، الذي يطلق عليه باللغة اليابانية هيواتاري ماتسوري، منذ حوالي 50 عامًا في جبل تاكاو.

وأشعل الرهبان النار في الخشب وأوراق السرو اليابانية، لإيقاد النيران. ثم قام الرهبان بإطفاء النيران بالماء وجمعوا الجمر ووضعوه في شريطين ساروا فوقهما حفاة وهم يهتفون.

وتبع المصلون الرهبان وهم يرتدون الكمامات بسبب فيروس كورونا. كما حمل بعض الرهبان أطفالًا صغارًا فوق الجمر بينما يتصاعد الدخان الأسود في الهواء.

وتستعد طوكيو لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية هذا العام، والتي تم تأجيلها من عام 2020 بسبب فيروس كورونا، حيث أظهرت استطلاعات الرأي المحلية أن الناس يفضلون الحد من عدد المتفرجين.

وبينما كان الرهبان البوذيون يهتفون في الخلفية، قالت إيريكو ناكامورا، 46 عامًا: ”تنتشر عدوى فيروس كورونا عالميًا، لذلك دعوت أن يتوقف انتشارها عند هذا الحد“.

”يقام حدث المشي على النار في الهواء الطلق وهناك قيود على عدد المشاركين. ولكن عندما يتعلق الأمر بالألعاب الأولمبية، التي ستقام داخل أماكن مغلقة، أتمنى أن يتمكنوا من خفض عدد المتفرجين بمقدار النصف“.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان منخفض نسبيًا مقارنة بدول أخرى مثل الولايات المتحدة، على الرغم من أن بعض المناطق بما في ذلك طوكيو لا تزال تحت حالة الطوارئ، حيث تشهد البلاد موجة ثالثة من الوباء.

(من إعداد كيم كيونغ هون، تحرير توم هوغ، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



رهبان بوذيون ينشرون اللهب في نار في مهرجان المشي على النار، المسمى هيواتاري ماتسوري باللغة اليابانية، في جبل تاكاو في طوكيو، اليابان. 14 مارس/ آذار 2021. رويترز/ كيم كيونغ هون.



امرأة تمشي عبر الأرض الساخنة المشتعلة في مهرجان المشي على النار، المسمى هيواتاري ماتسوري باللغة اليابانية، في جبل تاكاو في طوكيو، اليابان. 14 مارس/ آذار 2021. رويترز/ كيم كيونغ هون.



راهب بوذي يسير عبر أرض ساخنة مشتعلة في مهرجان المشي على النار، المسمى هيواتاري ماتسوري باللغة اليابانية، في جبل تاكاو في طوكيو، اليابان. 14 مارس/ آذار 2021. رويترز/ كيم كيونغ هون.



راهب بوذي يرتدي كمامة طبية، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا حاملًا طفلًا وهو يمشي عبر أرض حارة مشتعلة في مهرجان المشي على النار، المسمى هيواتاري ماتسوري باللغة اليابانية، في جبل تاكاو في طوكيو. 14 مارس/ آذار 2021. رويترز/ كيم كيونغ هون.



المشاركون يرتدون الكمامات الطبية، وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، بينما يشاهدون مهرجان المشي على النار، المسمى هيواتاري ماتسوري باللغة اليابانية، في جبل تاكاو في طوكيو، اليابان. 14 مارس/ آذار 2021. رويترز/ كيم كيونغ هون.