بلينكن: الصين تتصرف بعدوانية وقمع في آسيا

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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يحضر اجتماعًا مع رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي (ليس في الصورة) في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو، اليابان ، 16 مارس/ آذار 2021. يوجين هوشيكو / بول عبر رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إن الصين تتصرف بشكل أكثر عدوانية وقمعا، بما في ذلك في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي حيث تخوض نزاعات على السيادة مع اليابان ودول آسيوية أخرى.

وقال لصحفيين يابانيين في طوكيو إن بكين ”تثير التوتر لا تخفضه“ في المنطقة من خلال أعمالها البحرية ومواقفها بشأن تايوان.

ويزور بلينكن اليابان وكوريا الجنوبية مع وزير الدفاع لويد أوستن في محاولة لتعزيز تحالفات واشنطن في آسيا، في أول رحلة خارجية يقوم بها كبار أعضاء إدارة الرئيس جو بايدن.

وباتت مطالبات الصين بالسيادة في بحر الصين الشرقي والجنوبي قضية لها أولوية في العلاقة الصينية الأمريكية المتوترة بشكل متزايد كما أنها مصدر قلق أمني كبير لليابان.

وقال بلينكن إن بكين ”تتصرف بمزيد من القمع في الداخل وبشكل أكثر عدوانية في الخارج بما في ذلك في بحر الصين الشرقي وفيما يتعلق بسينكاكو وبحر الصين الجنوبي وكذلك فيما يتعلق بتايوان“.

وسينكاكو جزر صغيرة في بحر الصين الشرقي تسيطر عليها اليابان لكن الصين تطالب بالسيادة عليها. وتعرف الجزر في الصين باسم دياويو.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)