حكم تاريخي .. محكمة يابانية تقول إن عدم السماح بزواج المثليين أمر ”غير دستوري“

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فتاتان يمسكن بأيدي بعضهما البعض أثناء مسيرة طوكيو راينبو برايد للاحتفال بثقافة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT) في طوكيو، اليابان، 8 مايو/ أيار، 2016. رويترز / توماس بيتر.

طوكيو (رويترز) - قضت محكمة جزئية يابانية يوم الأربعاء بأن عدم السماح للأزواج من نفس الجنس بالزواج ”غير دستوري“، مما يشكل سابقة جديدة في الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا تعترف بشكل كامل بالشراكة بين نفس الجنس، رغم أنها رفضت مطالبات التعويض عن الأضرار.

يُعد الحكم، وهو الأول في اليابان بشأن شرعية الزواج من نفس الجنس، انتصارًا رمزيًا رئيسيًا في بلد يُعرِّف فيه الدستور الزواج بأنه يقوم على ”الرضا المتبادل لكلا الجنسين“.

كما هو الحال حاليًا، لا يمكن للأزواج من نفس الجنس أن يرثوا أصول شركائهم - مثل المنزل الذي قد يكونون مشتركين فيه - وليس لديهم أيضًا حقوق أبوية لأي أطفال قد يكون لشركائهم.

على الرغم من أن شهادات الشراكة الصادرة عن البلديات الفردية في جميع أنحاء البلاد تساعد في استئجار أماكن للعيش وحقوق زيارة المستشفى، إلا أنها لا تزال لا تسمح بنفس الحقوق القانونية الكاملة للأزواج من جنسين مختلفين.

رفضت محكمة محافظة سابورو طلب التعويضات من قبل المدعين الستة - زوجان من الرجال وواحدة من النساء - الذين طلبوا من الحكومة اليابانية دفع مليون ين لكل منهم اعترافًا بالألم الذي عانوه من عدم تمكنهم من الزواج بشكل قانوني.

لكن الاعتراف بأن عدم السماح لهم بالزواج أمر غير دستوري كان هو الانتصار الذي كان المدعون ومحاموهم ونشطاءهم يأملون فيه كخطوة رمزية رئيسية إلى الأمام وتحديد السوابق.

يتم حاليًا الاستماع إلى قضايا مماثلة في أربع محاكم أخرى في جميع أنحاء اليابان وقد يؤثر هذا الحكم على النتائج هناك أيضًا.

وفقًا للمعايير الآسيوية، تعتبر القوانين اليابانية ليبرالية نسبيًا. أصبح الجنس المثلي قانونيًا منذ عام 1880، لكن المواقف الاجتماعية تبقي مجتمع المثليين غير مرئي إلى حد كبير ولم يعترف الكثيرون حتى لأسرهم.

يقول البعض في عالم الأعمال إن عدم سماح اليابان بزواج المثليين يجعل من الصعب على الشركات، وخاصة الشركات الأجنبية، جذب العمالة عالية المهارة والاحتفاظ بها في اقتصاد دولي متزايد.

أصدرت غرفة التجارة الأمريكية العام الماضي بيانًا قالت فيه إن موقف اليابان يجعلها أقل قدرة على المنافسة دوليًا نتيجة لذلك.

اتخذ عدد من الشركات خطواتها الخاصة للتغلب على الموقف، بما في ذلك الشركات العالمية والشركات اليابانية مثل باناسونيك. لكن هناك حدود.

قال ماسا ياناجيساوا ، رئيس Prime Services في Goldman Sachs Japan وعضو مجلس إدارة المنظمة غير الحكومية Wedding for All Japan ”بالنسبة للأشياء التي تشكل جزءًا من النظام الوطني، مثل المعاشات التقاعدية، لا يوجد شيء يمكنهم فعله“.

كل الدول المتقدمة الأخرى لديها هذا، لذلك ستخسر اليابان بشكل تنافسي. ثم هناك حقيقة أن الناس لا يمكن أن يكونوا على طبيعتهم. يصبح الأمر بالغ الأهمية للأعمال ”.

(من إعداد إيلين لايز؛ تحرير شري نافاراتنام وآنا نيكولاسي دا كوستا، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)