اليابان تعتزم رفع حالة الطوارئ عن طوكيو والمحافظات المجاورة لها يوم الأحد

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مشاة يرتدون أقنعة واقية وسط تفشي مرض فيروس كورونا، يشقون طريقهم في طوكيو، اليابان، 2 فبراير/ شباط 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - وافقت اللجنة الاستشارية التابعة للحكومة اليابانية بشأن إجراءات فيروس كورونا يوم الخميس على خطة للسماح برفع حالة الطوارئ في منطقة طوكيو كما هو مقرر في 21 مارس/ آذار، في حين حذرت محافظة العاصمة المواطنين من التراجع عن حذرهم.

وكان رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي قد أعلن عن هذه الخطوة يوم الأربعاء، قائلا إن توافر أسرة المستشفيات قد تحسن في طوكيو والمحافظات الثلاث المجاورة لها، حيث ظلت القيود قائمة منذ أوائل يناير/ كانون الثاني.

وقال وزير الاقتصاد ياسوهيسا نيشيمورا، الذي يرأس أيضًا فريق الاستجابة لفيروس كورونا في اليابان، بعد اجتماع مع اللجنة الاستشارية: ”لم يكن هناك اعتراض على الخطة“.

وأضاف، مع ذلك، أن الخبراء لاحظوا أن العدوى كانت تتزايد في الأيام الأخيرة، وأنه لا بد من حدوث عودة للظهور.

بينما تتعرض لضغوط للسيطرة على فيروس كورونا قبل أولمبياد طوكيو هذا الصيف، فإن الحكومة حريصة على تحفيز النشاط الاقتصادي في منطقة طوكيو الكبرى، التي يمثل سكانها البالغ عددهم 36 مليون نسمة 30٪ من سكان اليابان.

انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا من ذروته في أوائل يناير/ كانون الثاني، عندما اجتاحت البلاد الموجة الثالثة والأكثر فتكًا من الوباء. لكن الحصيلة اليومية لطوكيو لا تزال بعيدة عن هدف المحافظة يوريكو كويكي بتخفيض متوسط ​​السبعة أيام إلى 70٪ أو أقل من الأسبوع السابق.

وأبلغت العاصمة يوم الأربعاء عن 409 حالة، مقارنة مع ذروة 2520 في 7 يناير/ كانون الثاني، لكنها أعلى مستوى منذ منتصف فبراير/ شباط.

في حين رفعت أجزاء أخرى من البلاد حالة الطوارئ في نهاية فبراير/ شباط، قامت محافظات طوكيو، كاناغاوا، تشيبا، وسايتاما بتمديدها، حيث قال المسؤولون إنهم يريدون رؤية انخفاض مستمر في الإصابات ودخول المستشفيات.

تحت القيود، يُطلب من المطاعم والبارات الإغلاق بحلول الساعة 8 مساءً، والسماح للشركات بمزيد من العمل عن بُعد.

قال محافظ كاناغاوا، يوجي كورويوا، يوم الأربعاء، إنه بعد رفع حالة الطوارئ، ستطلب المحافظات الأربع من المطاعم الإغلاق بحلول الساعة 9 مساءً، على الأقل حتى نهاية مارس/ آذار، لتقليل فرصة عودة ظهور العدوى.

وستجتمع فرقة العمل الحكومية في وقت لاحق يوم الخميس لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة، يليها مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء سوغا في الساعة 7 مساءً (1000 بتوقيت غرينتش).

حتى الآن في اليابان، ثبتت إصابة ما يقرب من 449000 شخص وتوفي 8715 شخصًا بسبب فيروس كورونا حتى يوم الأربعاء.

(شارك في التغطية تشانغ ران كيم ؛ شارك في التغطية روكي سويفت؛ تحرير بقلم جيري دويل وموراليكومار أنانثارامان، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)