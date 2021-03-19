كيودو: منظمو الأولمبياد يبحثون الحضور الجماهيري السبت

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شعار الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة المقررة في طوكيو في صورة من أرشيف رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الخميس إن منظمي الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة المقررة في العاصمة اليابانية سيبحثون خلال اجتماع السبت المقبل موضوع السماح بحضور المشجعين الأجانب الدورة من عدمه.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع سيشارك فيه الأطراف الخمسة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم الحدث الرياضي الكبير وهي اللجنة المحلية المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية وحكومة العاصمة طوكيو وحكومة اليابان المركزية.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)