أخبار اليابان

من ساكورا موراكامي

طوكيو (رويترز) - قالت اللجنة المنظمة يوم السبت إنها قررت عدم السماح بحضور المشجعين الأجانب أولمبياد طوكيو الصيفي ومن ثم فإنه لن يسمح لهم بدخول اليابان خلال الدورة الصيفية المقبلة في وقت لاحق من العام الحالي في ظل استمرار المخاوف في البلاد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وعقب اجتماع خماسي للأطراف المسؤولة عن تنظيم الدورة يوم السبت قالت اللجنة في بيان إنها قررت أيضا إعادة ثمن تذاكر الدورة الصيفية والدورة البارالمبية التي بيعت للمشجعين الأجانب حتى الآن.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي لطوكيو 2020 في مؤتمر صحفي يوم السبت إن منظمي الدورة سيعيدون قيمة 600 ألف تذكرة تقريبا للدورة الصيفية ونحو 300 ألف تذكرة أخرى تخص الدورة البارالمبية اشتراها مشجعون من الخارج.

واشار موتو إلى أن منظمي الدورة لن يكشفوا عن قيمة هذه التذاكر.

وشارك في الاجتماع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ويوريكو كويكي حاكمة طوكيو.

وأضاف بيان اللجنة المنظمة إن قرار استبعاد الجمهور الخارجي ”سيضمن أمن وسلامة جميع المشاركين في الدورة وكذلك الجمهور الياباني“.

وقال موتو ”هؤلاء المنخرطون في الدورة بطريقة أو بأخرى ربما يسمح لهم بدخول البلاد بينما لن يسمح للزوار العاديين بذلك“.

وعن هذا القرار قالت كويكي للصحفيين بعد الاجتماع ”هذا أمر مؤسف للغاية“.

وأضافت كويكي أن القرار كان ”لا مفر منه“ لأن الأولوية هي تنظيم دورة ناجحة والحفاظ على صحة الرياضيين والمواطنين اليابانيين.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء في وقت سابق يوم السبت إن اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد تتجه لمنع مشاركة المتطوعين من خارج اليابان في الألعاب أيضا.

وكان من المقرر إقامة الدورة في العام الماضي لكنها تأجلت إلى العام الحالي بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار حول العالم.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة في 23 يوليو تموز المقبل وتستمر حتى الثامن من أغسطس آب التالي.

وأظهرت استطلاعات للرأي قلق الشارع ;الياباني وخوفه من العدوى نتيجة توافد الجماهير من الخارج خلال الدورة بينما تواجه البلاد موجة ثالثة من تفشي الفيروس.



رجل ينظر إلى هاتفه المحمول بجوار الحلقات الأولمبية أمام متحف اليابان الأولمبي في طوكيو، اليابان، 4 مارس/ آذار 2020. رويترز / ستويان نينوف.



رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) توماس باخ (على الشاشة) يلقي كلمة افتتاحية بينما تستمع رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو، في اجتماع خماسي للألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو 2020 مع رئيس اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) أندرو بارسونز ومحافظة طوكيو يوريكو كويكي ووزيرة الأولمبياد اليابانية تامايو ماروكاوا في طوكيو، اليابان، 20 مارس/ آذار 2021. يوشيكازو تسونو / رويترز.



رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) توماس باخ (على الشاشة) يلقي كلمة افتتاحية بينما تستمع رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو، في اجتماع خماسي للألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو 2020 مع رئيس اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) أندرو بارسونز ومحافظة طوكيو يوريكو كويكي ووزيرة الأولمبياد اليابانية تامايو ماروكاوا في طوكيو، اليابان، 20 مارس/ آذار 2021. يوشيكازو تسونو / رويترز.