تراجع أسهم أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في اليابان بعد حريق مصنع رينيساس لأشباه الموصلات

أخبار اليابان

تراجعت أسهم تويوتا موتور، نيسان موتور، وهوندا موتور يوم الاثنين بعد حريق في مصنع رينيساس للإلكترونيات لأشباه الموصلات مما قد يؤدي إلى تفاقم النقص العالمي في رقائق السيارات.

انخفض سعر سهم أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في اليابان بأكثر من 2٪ في التعاملات المبكرة مقارنة بانخفاض أقل بنسبة 1.4٪ في مؤشر توبيكس القياسي في بورصة طوكيو.

وقالت رينيساس إن الأمر سيستغرق شهرًا على الأقل لاستئناف الإنتاج على خط إنتاج أشباه الموصلات في مصنع ناكا في شمال شرق اليابان بعد حريق يوم الجمعة سببه عطل كهربائي دمر الآلات وصب الدخان في الغرفة النظيفة الحساسة. ثلثا الإنتاج في الخط المتأثر عبارة عن الرقائق الإلكترونية المستخدمة في السيارات.

وقالت إن التأثير على الشحنات للعملاء سيبدأ في غضون شهر تقريبًا.

وقالت شركات تصنيع السيارات الثلاث لرويترز إنها تقيم تأثير إغلاق خط الرقائق عليها.

اضطرت نيسان وهوندا بالفعل إلى تقليص خطط الإنتاج بسبب نقص الرقائق الناتج عن الطلب المتزايد من صانعي الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وانتعاش غير متوقع في مبيعات السيارات من الركود خلال الأشهر الأولى من جائحة فيروس كورونا.

تويوتا، التي ضمنت أن موردي قطع الغيار لديهم مخزون كافٍ من الرقائق، كان أداءها أفضل حتى الآن.

(تغطية ماكي شيراكي وإيمي ياماميتسو؛ كتابة تيم كيلي؛ تحرير موراليكومار أنانثارامان، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



شعار شركة رينسياس في مؤتمر الشركة في طوكيو، اليابان، 11 أبريل/ نيسان ، 2017. هاناي تورو/ رويترز.



رجل يمر بجانب شعار تويوتا في معرض طوكيو للسيارات، في طوكيو، اليابان، 24 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019. رويترز / إدغار سو.



صورة لشعار نيسان خلال اليوم الإعلامي لمعرض شنغهاي للسيارات في شنغهاي، الصين، 16 أبريل/ نيسان، 2019. ألي سونغ/ رويترز.