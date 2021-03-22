الادعاء في طوكيو يتهم رجلين أمريكيين بمساعدة كارلوس غصن على الهروب من اليابان

أخبار اليابان



كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان ورينو، خلال مؤتمر صحفي في لبنان، 29 سبتمبر/ أيلول 2020. رويترز / محمد أزاكير.

طوكيو (رويترز) - ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الإثنين أن الادعاء العام في طوكيو وجه اتهامات لأب أمريكي وابنه بمساعدة كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور على الهروب من اليابان.

وكان مايكل تيلور العسكري السابق في القوات الأمريكية الخاصة ونجله بيتر قد وصلا إلى اليابان في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن سلمتهما السلطات الأمريكية.