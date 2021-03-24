انخفاض أسعار الأراضي في اليابان لأول مرة منذ 6 سنوات

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صورة للمباني الإدارية في طوكيو، اليابان، 7 ديسمبر/ كانون الأول، 2020. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز)- انخفضت أسعار الأراضي في اليابان لأول مرة منذ 6 سنوات في عام 2020 حيث أضرت جائحة فيروس كورونا بالطلب على الفنادق والمنازل.

قبل الوباء، ساعد تدفق السياح الأجانب وانخفاض معدل الفائدة على زيادة أسعار الأراضي ليس فقط في المدن الكبرى ولكن أيضًا في بعض المناطق الإقليمية.

لكن مع إغلاق الحدود أمام السياح الأجانب والخطوات الطارئة لاحتواء الفيروس، تباطأ النشاط الاقتصادي بشكل كبير.

انخفض متوسط ​​أسعار الأراضي بنسبة 0.5٪ العام الماضي، منخفضًا للمرة الأولى منذ عام 2015، وفقًا لمسح وزارة الأراضي.

في عام 2019، نمت أسعار الأراضي بأسرع وتيرة منذ عام 2008.

وأظهر المسح أن أسعار الأراضي التجارية تراجعت 0.8% في 2020، متراجعة للمرة الأولى منذ 7 سنوات، بينما تراجعت أسعار الأراضي السكنية 0.4%، متراجعة للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

قامت الوزارة بمسح حوالي 26000 موقع على مستوى البلاد.

وجاء في الاستطلاع أن ”الطلب على المحلات التجارية والفنادق قد انخفض، كما أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات دفعت المشترين إلى توخي الحذر بشأن الأسعار، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأراضي التجارية بشكل عام“.

وأضافت أن صفقات الأراضي السكنية تراجعت مع ضعف الأجور والتوظيف.

من السابق لأوانه استنتاج أن اتجاه أسعار الأراضي قد تغير. وصرح مسؤول بوزارة الأراضي للصحفيين بأن جائحة فيروس كورونا هو السبب وراء انخفاض الأسعار لكننا سنحتاج إلى مراقبة المزيد.

ووجد الاستطلاع أن التراجع الأوسع نطاقاً امتد إلى أسواق العقارات الرئيسية في البلاد، مع وجود أغلى موقع في اليابان، وهو موقع في منطقة التسوق جينزا بطوكيو، مسجلاً أول انخفاض في الأسعار منذ 9 أعوام.

وانخفضت تكلفة المتر المربع في الموقع، الذي يستضيف Yamano Music ويبيع الآلات الموسيقية، بنسبة 7.1٪ إلى 53.6 مليون ين (492.511 دولارًا).

(الدولار = 108.8300 ين)

(من إعداد كاوري كانيكو، تحرير سام هولمز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)