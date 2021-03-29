فيروس كورونا يضيق الخناق على محبي أزهار الكرز في اليابان للاستمتاع بفصل الربيع

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طوكيو (رويترز) - يجتذب أوائل الربيع في اليابان محبي أزهار الكرز إلى متنزهات طوكيو لكن الحكومة تحث الناس على الحد من الاحتفالات التقليدية لمنع عودة ظهور الإصابات بكوفيد -19.

كانت الأزهار المعروفة باسم ’’ساكورا‘‘ في أوج تفتحها يوم الثلاثاء، أي قبل أسبوعين تقريبا من المعتاد. وعادة ما يجتذب تقليد ’’هانامي‘‘ حشودا من الناس إلى المتنزهات للجلوس تحت أشجار الكرز والتنزه في الهواء الطلق والغناء والشرب.

كان هناك أشخاص يرتدون كمامات ويتجولون حول محيط القصر الإمبراطوري في وسط طوكيو، والتقطوا صورا للمناظر الطبيعية وصورا لأنفسهم بين الأشجار.

تقول ميئكو أوزاوا من سكان طوكيو في السبعينات من عمرها: ’’جاء الكثير من الناس إلى هنا اليوم لمشاهدة أزهار الكرز بعد سماعهم لأخبار الأمس التي ذكرت أن الأزهار في أوج تفتحها‘‘.

أحجمت محافِظة طوكيو يوريكو كويكيه في كلمة مصورة لها يوم الاثنين عن إخبار الناس بعدم الخروج للاستمتاع بالزهور لكنها طلبت منهم ألا تتجاوز أنشطة هانامي ’’مجرد النظر‘‘.

خرجت طوكيو وثلاث محافظات محيطة بها يوم الأحد من حالة الطوارئ التي أُعلنت بعد دخول العام الجديد مباشرة حيث دفعت الموجة الثالثة من إصابات كوفيد-19 المنظومة الطبية إلى حافة الانهيار. وقد طلبت الحكومة بموجب حالة الطوارئ من الشركات الإغلاق مبكرا وأن يعمل المواطنون من منازلهم وأن يحدوا من تجمعاتهم.

وقد بلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة في طوكيو يوم الثلاثاء 337 حالة وهو أقل من ذروة عددها في 7 يناير/كانون الثاني حيث بلغ 2520 حالة، لكنها حصيلة أعلى بكثير من أن تتمكن الحكومة من تخفيف موقفها بالكامل.

تحظر الكثير من المتنزهات في منطقة العاصمة تقليد هانامي، حيث نصبت بعضها أسوارا مؤقتة لمنع الناس من التجمع بالقرب من الأشجار. ويقول هيديو ميزوتاني البالغ من العمر 73 عاما ’’أعتقد أن مشاهدة الأزهار لا بأس بها طالما لم يحدث ازدحام ولأن الفعالية تتم في الهواء الطلق. بالتأكيد يتعين علينا أن نكون أكثر حرصا‘‘.

(التقرير من إعداد كوهيي مييازاكي وروكي سويفت في طوكيو. التحرير من قبل جانيت لورانس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



ينظر الزوار الذين يرتدون كمامات واقية بإعجاب إلى أزهار الكرز المتفتحة وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في متنزه أوينو بطوكيو في اليابان، 23 مارس/آذار عام 2021. رويترز/إيسّيي كاتو.



مارة يرتدون كمامات واقية يشاهدون أزهار الكرز المتفتحة وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في طوكيو في اليابان، 23 مارس/آذار عام 2021. رويترز/إيسّيي كاتو.



رجل يرتدي كمامة واقية يلتقط صورة بين أزهار الكرز المتفتحة وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في طوكيو في اليابان، 23 مارس/آذار عام 2021. رويترز/إيسّيي كاتو.



فتاتان بزي الكيمونو ترتديان كمامتين واقيتين تلتقطان صور سيلفي بين أزهار الكرز المتفتحة وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في طوكيو في اليابان، 23 مارس/آذار عام 2021. رويترز/إيسّيي كاتو.



لوحة ترشد الزوار للسير في اتجاه واحد كإجراء ضد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، معروضة بين أزهار الكرز المتفتحة في متنزه أوينو بطوكيو في اليابان، 23 مارس/آذار عام 2021. رويترز/إيسّيي كاتو.