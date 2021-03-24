تويوتا وإيسوزو تعيدان إحياء شراكتهما مع التركيز على الشاحنات المتصلة

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بقلم إيمي ياماميتسو

طوكيو (رويترز) - أعلنت شركتا تويوتا موتور وإيسوزو موتورز المحدودة يوم الأربعاء عن تحالف رأسمالي لإحياء شراكة لتعزيز ميزتهما التنافسية في المركبات التجارية المتصلة.

وقالت الشركتان إن شركة هينو موتورز لوحدة شاحنات تويوتا ستنضم إلى الاتفاقية لتطوير شاحنات تجارية في المستقبل بشكل مشترك، بما في ذلك المركبات المتصلة وتقنيات خلايا الوقود.

قامت شركتا تويوتا وإيسوزو في عام 2018 بحل شراكة رأسمالية سابقة مدتها 12 عامًا، والتي كانت تركز على محركات الديزل.

وتأتي هذه الخطوة يوم الأربعاء في الوقت الذي يواجه فيه صانعو السيارات التقليديون منافسة متزايدة من عمالقة التكنولوجيا وغيرهم من المنافسين الذين يطورون سيارات كهربائية وسيارات ذاتية القيادة.

وقال أكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا موتور، إن الضغط على السيارات الكهربائية أعطى الشركات سببًا للالتقاء مرة أخرى.

وقال في مؤتمر صحفي ”حاولنا بشكل مشترك تطوير محركات ديزل صغيرة معًا.. لكننا لم نحدد بالفعل مشاريع محددة كثيرًا، وقررنا الانفصال وإيجاد طرقنا الخاصة“. ”ولكن بعد ذلك أصبحت السيارات الكهربائية أرضية مشتركة جديدة لنا مرة أخرى، حيث يمكن إجراء البحث والتطوير المشترك“.

وقال إن تويوتا ستستحوذ على 39 مليون سهم خزينة في إيسوزو، بقيمة 42.8 مليار ين بنسبة 4.6٪.

وقالت الشركتان في بيان إن الشركات الثلاث ستقيم مشروعًا مشتركًا جديدًا، حيث تمتلك تويوتا 80٪ وتمتلك الشركات الأخرى 10٪ لكل منهما.

وانخفضت أسهم تويوتا بنسبة 2.2٪، تماشيًا مع سوق طوكيو الأوسع للأوراق المالية ، لكن أسهم إيسوزو ارتفعت بنسبة 5.4٪. أنهت شركة هينو موتورز المحدودة تعاملات الأربعاء منخفضة بنسبة 1٪.

(شارك في التغطية تشانغ ران كيم، إيمي ياماميتسو، تحرير كريستوفر كوشينغ، كيم كوجيل وجيري دويل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)



رجل يمر بجانب شعار تويوتا في معرض طوكيو للسيارات، في طوكيو، اليابان، 24 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019. رويترز / إدغار سو.