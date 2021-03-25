اليابان تحث على دعم شركة رينيساس المنكوبة مع تفاقم أزمة الرقائق الإلكترونية على المستوى العالمي

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شعار شركة رينيساس في مؤتمر الشركة في طوكيو، اليابان، 11 أبريل/ نيسان، 2017. هاناي تورو/ رويترز.

طوكيو / سيوؤل (رويترز) - دعت اليابان شركات تصنيع المعدات لمساعدة واحدة من أكبر شركات تصنيع الرقائق لديها على استعادة الإنتاج، في أحدث تحرك حكومي يهدف إلى تخفيف نقص أشباه الموصلات الذي أضر بالإنتاج في شركات السيارات ويضغط الآن على صانعي الأجهزة الإلكترونية.

تعرض مصنع شرائح مملوكة لشركة رينساس للإلكترونيات لحريق الأسبوع الماضي وقد يستغرق استبدال الأجهزة التالفة عدة أشهر. تمثل الشركة 30٪ من السوق العالمي لوحدات التحكم الدقيقة المستخدمة في السيارات.

في تأكيد على شدة الأزمة، تواجه شركة هيونداي موتور، التي كانت حتى وقت قريب واحدة من أقل شركات صناعة السيارات تأثراً بسبب التخزين الحذر، قيودًا على الإنتاج اعتبارًا من أبريل/ نيسان، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الأربعاء، نقلاً عن شخص على دراية مباشرة بالوضع.

رينيساس هي واحدة من موردي الرقائق في كوريا الجنوبية.

قال ممثل هيونداي إن الشركة تراقب الوضع عن كثب وستعمل على تحسين الإنتاج بما يتماشى مع ظروف التوريد. قال مسؤول نقابي إن الشركة لديها ما يكفي من الرقائق لطرازتها الشهيرة ولكنها ستصنع عددًا أقل من الطرز مثل سيارة سوناتا سيدان التي لا تبيع أيضًا.

وأغلقت أسهم هيونداي منخفضة بنسبة 2.4٪.

قال مسؤول بوزارة التجارة لرويترز يوم الأربعاء إن البيروقراطيين اليابانيين اتصلوا بشركات في الداخل والخارج لطلب توفير قطع غيار وآلات لشركة رينيساس.

في إشارة أخرى إلى أن مشاكل الرقائق تنتشر خارج صناعة السيارات ، توقعت إنتل كورب يوم الثلاثاء ربحًا سنويًا أقل من المتوقع ، مما يعكس ما قالت إنه نقص على مستوى الصناعة في المكونات مثل الركائز. تعمل معالجات الشركة على تشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت مصادر لرويترز أيضًا إن شركة كوالكوم تكافح لمواكبة الطلب على رقائق المعالجات المستخدمة في الهواتف الذكية، بما في ذلك تلك التي تنتجها شركة سامسونج للإلكترونيات.

بالإضافة إلى اليابان، قامت ألمانيا والولايات المتحدة أيضًا بتكثيف الجهود لحل النقص الناجم عن زيادة الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية بسبب الوباء وتفاقم بسبب الشراء بدافع الذعر لدعم مخزونات الرقائق.

عقد البيت الأبيض اجتماعات مع مصنعي السيارات والموردين لتحديد نقاط الاختناق ويتواصل مع الحلفاء الدوليين. طلبت برلين من تايوان في يناير/ كانون الثاني إقناع مسابك الرقائق بزيادة المعروض لشركات صناعة السيارات الألمانية.

تعمل الحكومات والشركات أيضًا على وضع نفسها للبقاء على المدى الطويل في صناعة أشباه الموصلات شديدة التنافسية والتي غالبًا ما كانت نقطة اشتعال للتوترات التجارية.

أعلنت شركة إنتل يوم الثلاثاء أنها تخطط لإنفاق ما يصل إلى 20 مليار دولار لبناء مصنعين في ولاية أريزونا، مما يمثل تحديًا لشركة سامسونغ و TSMC، الشركتين الأخريين اللتين تصنعان الرقائق الأكثر تقدمًا.

تشير هذه الخطوة إلى أن الولايات المتحدة حريصة على تحويل بعض ميزان القوة التكنولوجي إلى الوطن، حيث إنها تشعر بالقلق من مخاطر وجود الكثير من صناعة الرقائق المركزة في تايوان نظرًا للتوترات مع الصين.

في اليابان ، ستنضم كانون و طوكيو للإلكترونيات و Screen Semiconductor Electron إلى برنامج تموله الحكومة بقيمة 42 مليار ين (385 مليون دولار) والذي سيتعاون مع المصانع الخارجية بما في ذلك TSMC لتطوير رقائق متطورة 2 نانومتر، والتي سيكون الطلب عليها مدفوعًا بتكنولوجيا 5G.

قال مسؤول بوزارة التجارة إن اليابان تريد التأكد من قدرتها على بناء أشباه موصلات متقدمة في المستقبل وتهدف إلى بناء خط اختبار بالقرب من طوكيو بمساعدة TSMC التي تخطط لإنشاء منشأة بحث وتطوير هناك.

(الدولار = 108.6900 ين)

(شارك في التغطية تيم كيلي في طوكيو ، وجويس لي وهيكيونغ يانغ في سيول ؛ وكتبه سايانتاني غوش ، وتحرير إدوينا جيبس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)