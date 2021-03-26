مطالبات بتعويضات ضخمة بانتظار الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس

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لندن (رويترز)- توقعت مصادر في قطاع التأمين، الأربعاء، أن تواجه الشركة المالكة اواحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، والتي لا تزال عالقة في قناة السويس بمصر، وتسببت في تعطيل الحركة في الممر الملاحي الحيوي، مطالبات بملايين الدولارات حتى إذا أعيد تعويم السفينة سريعاً، وأشارت المصادر إلى أن هذه المطالبات ستشمل أيضاً شركات التأمين، إضافة إلى الشركة المالكة السفينة.

وقال وكلاء تأمين وسماسرة، لوكالة رويترز، إن مالك السفينة، شركة ”شوي كيسان كيه كيه“ اليابانية، وشركات التأمين، ربما يواجهون مطالبات من هيئة قناة السويس عن فاقد الإيرادات، ومن السفن الأخرى التي تعطلت حركتها.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان إن السفينة ”إيفرغيفن“ التي يبلغ وزنها 400 متر ووزنها 224 ألف طن جنحت صباح الثلاثاء بعد أن فقدت القدرة على القيادة وسط رياح شديدة وعاصفة ترابية، مهددة بتعطيل الشحنات العالمية لأيام.

وقالت GAC، وهي شركة خدمات بحرية مقرها دبي، إن السلطات لا تزال تعمل على تحرير السفينة بعد ظهر يوم الأربعاء، وأن المعلومات التي تلقتها في وقت سابق والتي تزعم أن السفينة أعيد تعويمها جزئيًا غير دقيقة.

وتقول مصادر قطاع التأمين، إن سفن الحاويات من هذا الحجم، تخضع للتأمين عليها عادة ضد الأضرار التي قد تلحق بالهيكل والمعدات. وقال مصدران إن السفينة مؤمن عليها في السوق اليابانية.

وتتحمل الشركة المؤمنة على الهيكل والمعدات تكلفة عملية إنقاذ السفينة أيضاً. وقال محام بمجال الشحن البحري طلب عدم نشر اسمه: ”لعلها أكبر كارثة تحل بسفينة حاويات في العالم دون أن تضيع السفينة نفسها“.

وتقول مصادر تأمين إن سفن الحاويات بهذا الحجم مؤمنة على الأرجح ضد أضرار هيكلها والآلات التي تتراوح بين 100 و 140 مليون دولار. وقال مصدران إن السفينة مؤمنة في السوق اليابانية.

وأشار مارتن شوتيفاير، المتحدث باسم شركة الخدمات البحرية الهولندية ”بوسكاليس“، لوكالة رويترز، إلى أن ”وحدتها لإنقاذ السفن، كُلفت بالمشاركة في العملية. ويتجه فريق من نحو 10 أفراد إلى مصر.

مشكلات سلاسل الإمداد

ومن المرجح أيضاً أن يطالب ملاك حمولة السفينة وحمولات السفن الأخرى العالقة في القناة بتعويضات من شركة التأمين الخاصة بالسفينة، عن أضرار بسلع قابلة للتلف أو تأخر تسليمات.

وقال ماركوس بيكر، رئيس النقل البحري والشحن لدى ”مارش للسمسرة التأمينية“، إن ”استمرار تكدس السفن يسبب مشكلات هائلة في سلاسل الإمداد“.

ولفت ”نادي الحماية والتعويض البريطاني“ في بيان، إلى أنه جهة الحماية والتعويض للسفينة ”إيفرغيفن“، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ويغطي هذا النوع من التأمين المطالبات المتعلقة بالتلوث والإصابات البشرية.

وقال سميث من مكتب ”مكغيل“، إنه من المرجح أن يعاد التأمين على الجانب الأكبر من مطالبات التأمين هذه من خلال برنامج تديره مجموعة نوادي الحماية والتعويض العالمية.

وذكرت مصادر محلية أن هناك 30 سفينة على الأقل عالقة إلى الشمال من إيفر غيفين، و3 سفن إلى الجنوب، وقد يكون هناك عشرات السفن المتوقفة أيضا عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة.

وقالت شركة ”كبلر“ (Kepler) لتحليل البيانات إن التعطيلات تؤثر على أكثر من 20 ناقلة محملة بالنفط الخام والمنتجات المكررة. وقال راهول خانا، مدير استشارات المخاطر البحرية لدى ”أليانز غلوبال كوربريت أند سبيشياليتي“ (Allianz Global Corporate & Specialty) إنه قد تكون هناك مطالبات أيضا عن أضرار لحقت بالقناة.

وتُظهر صور عرضتها هيئة قناة السويس، حفاراً يرفع الرمال والصخور عند ضفة القناة حول مقدمة السفينة.

قال سميث في ماكجيل إنه من المرجح أن يتم إعادة التأمين على الجزء الأكبر من مطالبات التأمين هذه من خلال برنامج تديره المجموعة الدولية الأوسع لنوادي الحماية والتعويض.

وقالت مصادر محلية إن 30 سفينة على الأقل منعت في شمال إيفر غيفين وثلاث في الجنوب. كما شوهدت عشرات السفن متجمعة حول المداخل الشمالية والجنوبية للقناة.

وقالت شركة كبلر للتحليلات إن أكثر من 20 ناقلة نفط تحمل الخام والمنتجات المكررة تأثرت بالاضطرابات.



عمال بجوار سفينة الحاويات ”إيفرغيفن“ التي تعرضت لرياح قوية وجنحت في قناة السويس، مصر، 24 مارس/ آذار 2021. هيئة قناة السويس / منشور عبر رويترز.



تُظهر صورة القمر الصناعي Planet Labs Inc سفينة الحاويات ”إيفرغيفن“ التي تديرها شركة ”إيفرغيفن“، عالقة في قناة السويس، مصر في 23 مارس/ آذار 2021. التقطت الصورة في 23 مارس/ آذار 2021. Planet Labs Inc / منشور عبر رويترز.

(شارك في التغطية كريستين ريدلي في لندن وأنتوني دويتش في أمستردام؛ تحرير بقلم إميليا سيثول ماتاريس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)