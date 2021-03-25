وزيرة الأولمبياد تأمل في تغيير مسيرة الشعلة الرأي العام تجاه إقامة الألعاب

طوكيو 2020

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تامايو ماروكاوا وزيرة الأولمبياداليابانية تتحدث إلى الصحفيين في العاصمة طوكيو يوم 20 مارس/ آذار 2021. صورة لرويترز/ يوشيكازو تسونو.
تامايو ماروكاوا وزيرة الأولمبياد اليابانية تتحدث إلى الصحفيين في العاصمة طوكيو يوم 20 مارس/ آذار 2021. صورة لرويترز/ يوشيكازو تسونو.

فوكوشيما (اليابان) (رويترز) - أبلغت تامايو ماروكاوا وزيرة الأولمبياد اليابانية الصحفيين يوم الخميس أنها تأمل أن تساهم مسيرة الشعلة في تغيير الرأي العام تجاه إقامة الألعاب.

وانطلقت مسيرة الشعلة الأولمبية من فوكوشيما يوم الخميس قبل أربعة أشهر من بداية ألعاب طوكيو التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت استطلاعات رأي معارضة العديد من اليابانيين إقامة البطولة بسبب مخاوف متعلقة بالجائحة.

الألعاب الأولمبية الحكومة اليابانية رويترز