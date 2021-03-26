استطلاع لرويترز: تراجع إنتاج المصانع في اليابان بسبب أزمة نقص الرقائق

أخبار اليابان



عامل يقود دراجة بالقرب من مصنع في منطقة كيهين الصناعية في كاواساكي، اليابان، 28 فبراير/ شباط، 2017. رويترز / إيسي كاتو.

طوكيو (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الجمعة أن إنتاج المصانع اليابانية انخفض على الأرجح في فبراير/ شباط بسبب النقص العالمي في رقائق السيارات، الأمر الذي أضر باقتصاد يعاني بالفعل من أزمة فيروس كورونا.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لإنفاق المستهلكين، تراجعت للشهر الثالث على التوالي في فبراير/ شباط، حيث أثرت القيود الطارئة لوقف انتشار الفيروس على قطاع الخدمات.

وضعت حالة الطوارئ في اليابان في بعض المناطق بما في ذلك طوكيو لمكافحة الوباء ضغوطا على الشركات، وخاصة المطاعم والفنادق، مما زاد من فرصة الانكماش الاقتصادي في الربع الأول.

أظهر الاستطلاع الذي شمل 19 اقتصاديا يوم الجمعة أنه كان من المتوقع أن يكون الإنتاج الصناعي قد انخفض بنسبة 1.2٪ في فبراير/ شباط مقارنة بالشهر السابق. وكان الإنتاج الصناعي قد ارتفع بنسبة 4.3٪ في يناير/ كانون الثاني.

قال يوشيكي شينك، كبير الاقتصاديين في معهد داي إيتشي لأبحاث الحياة:”بالإضافة إلى الانخفاضات الرجعية بعد المكاسب الكبيرة في الشهر السابق، من المحتمل أن يؤدي الانخفاض في إنتاج السيارات بسبب نقص أشباه الموصلات إلى انخفاض إنتاج المصنع الإجمالي“.

أدى حريق في وقت سابق من هذا الشهر في مصنع رقائق مملوك لشركة رينيساس إلى تفاقم النقص في الرقائق على مستوى العالم، ووضع عبئًا إضافيًا على الانتعاش في إنتاج المصنع خلال الربع الأول، وفقًا للمحللين.

وأظهر الاستطلاع أيضًا انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 2.8٪ عن العام السابق بعد انخفاضها بنسبة 2.4٪ في يناير/ كانون الثانس مع تجنب المستهلكين الخروج للتسوق بسبب الوباء.

ستنشر وزارة التجارة بيانات مبيعات التجزئة في الساعة 8:50 صباحًا يوم الثلاثاء (2350 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين) وإنتاج المصنع يوم الأربعاء.

أظهر الاستطلاع أن معدل البطالة في البلاد بلغ 3.0٪ في فبراير/ شباط، متفاقمًا بشكل طفيف من 2.9٪ في يناير/ كانون الثاني، حيث أضرت القيود لاحتواء حالات الإصابة بفيروس كورونا بقطاع الضيافة.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة الوظائف إلى المتقدمين، وهي مقياس لتوافر الوظائف، استقرت عند 1.10 في فبراير/ شباط.

ستصدر بيانات الوظائف يوم الثلاثاء.

(من إعداد كاوري كانيكو، تحرير سايمون كاميرون مور، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)