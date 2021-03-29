خطط اليابان لتسريع وتيرة التلقيح ضد كورونا في مايو/ أيار

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الوزير المسؤول عن برنامج التطعيم الياباني تارو كونو يحضر مؤتمرا صحفيا حول استعدادات البلاد لبدء تطعيم العاملين الصحيين، وسط تفشي مرض فيروس كورونا، في طوكيو، اليابان في 16 فبراير/ شباط 2021. رويترز / إيسس كاتو.

طوكيو (رويترز) - قال الوزير الياباني المسؤول عن التطعيم ضد فيروس كورونا، تارو كونو، يوم الاثنين، إن وتيرة التطعيم في البلاد ستتسارع في مايو/ أيار، مع توقع استيراد 10 ملايين جرعة كل أسبوع من ذلك الشهر.

وقال كونو لرويترز في مقابلة رسمية ”ابتداء من مايو/ أيار لن يكون هناك اختناق في العرض“ الوزير المسؤول عن الإصلاح الإداري، تم اختيار كونو في يناير/ كانون الثاني لقيادة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في اليابان.

بدأت اليابان حملة التطعيم الشهر الماضي، بعد معظم الاقتصادات الكبرى وتعتمد على الجرعات المستوردة من لقاح شركة فايزر. اللقاحات التي طورتها أسترازينيكا ومودرنا تنتظر الآن الموافقة التنظيمية في اليابان.

حتى يوم الجمعة، تلقى أكثر من 780 ألف شخص في اليابان، معظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، جرعة لقاح واحدة على الأقل.

(من إعداد روكي سويفت وإلين لايز؛ تحرير تشانغ - ران كيم، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)