رياضيون أجانب ربما يشاركون في تجارب قبل الأولمبياد

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الشعلة الأولمبية في موقع مهرجان هيباريغاهارا، خلال المرحلة الأخيرة من اليوم الأول لتتابع شعلة أولمبياد طوكيو 2020، في ميناميسوما، محافظة فوكوشيما، اليابان ، 25 مارس/ آذار 2021. رويترز / إيسي كاتو.

طوكيو (رويترز) - قال منظمون يوم الاثنين إن من الممكن دعوة رياضيين أجانب للمشاركة في بعض الأحداث التجريبية في اليابان قبل انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية في العاصمة طوكيو في 23 يوليو تموز المقبل.

وهذه الأحداث التجريبية ستكون بمثابة تدريبات على كيفية منع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار في ظل استمرار الجائحة.

وقال ياسو موري المسؤول البارز في اللجنة المنظمة للصحفيين ”حاليا نحن نعكف على معرفة عدد الرياضيين الراغبين في المشاركة في الأحداث التجريبية. وسنقوم بالتنسيق مع الحكومة بمجرد تأكيد هذه الاعداد“.

وأكد المنظمون أن من الممكن مشاركة رياضيين أجانب خلال أحداث تجريبية تشمل خمس مسابقات من بينها سباق الماراثون وبعض سباقات العدو.

وتخطط اللجنة المنظمة للدورة إجراء 18 حدثا تجريبيا قبل انطلاق الدورة.

وقررت اليابان في وقت سابق عدم السماح بحضور أي جماهير من الخارج الدورة.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأسبوع الماضي أن 36 في المئة من اليابانيين يفضلون تأجيل الدورة بينما ترى نسبة 33 في المئة إنه يتعين إلغاء الحدث. وأيد 27 في المئة إقامة الدورة في موعدها.