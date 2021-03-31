باخ: أولمبياد طوكيو ضوء في نهاية النفق

أخبار اليابان



;توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يتحدث إلى وسائل الإعلام أثناء زيارته للاستاد الوطني، المكان الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية 2020، في طوكيو، اليابان، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2020. بهروز مهري/ رويترز.

أثينا (رويترز) - قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يوم الثلاثاء إن الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو تظهر أن هناك ضوءا في نهاية نفق جائحة فيروس كورونا.

كان باخ في أثينا لحضور مراسم الكشف عن نظام إضاءة جديد في استاد باناثينايك، الذي استضاف أول ألعاب أولمبية حديثة عام 1896.

قال باخ لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ”التقينا آخر مرة في بداية الجائحة، والآن نأمل في أن يكون هذا اللقاء في نهايتها“.

أضاف: ”بدأنا نرى ضوءاً في نهاية النفق، وعلى الأخص في أولمبياد طوكيو“.

تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية 2020 العام الماضي بسبب الوباء. ومن المقرر أن تقام في الفترة من 23 يوليو/ تموز إلى 8 أغسطس/ آب، رغم أن اللجنة المنظمة حظرت حضور أي متفرجين أجانب.

(من إعداد كارولينا تاجاريس ؛ تحرير هيو لوسون، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)