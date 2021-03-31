السيارات الكهربائية تهيمن على سيارات تويوتا لكزس بحلول عام 2025

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شعار لكزس المضيء يظهر في الجزء الداخلي لسيارة لكزس LF-30 الاختبارية الجديدة للمركبة الكهربائية كما تم الكشف عنها في معرض طوكيو للسيارات، في طوكيو، اليابان، 23 أكتوبر/ تشرين الأول، 2019. سو إدغار/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت لكزس، علامة السيارات الفاخرة المملوكة لشركة تويوتا موتور، يوم الثلاثاء إنها تخطط لطرح 20 طرازًا جديدًا أو محسّنًا بحلول عام 2025، سيكون أكثر من 10 منها كهربائية.

وقالت الشركة في بيان إنها ستطرح نماذج مثل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والسيارات الكهربائية الهجينة.

كما كشفت لكزس عن سيارة BEV الاختبارية، ”LF-Z Electrified“ ، والتي ستتضمن ميزات مثل تقنية التحكم في قوة الدفع الرباعي الجديدة.

قال رئيس لكزس الدولي كوجي ساتو في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت يوم الثلاثاء إنه سيتم إطلاق طرازين جديدين هذا العام.

وقال أيضًا إن لكزس ستفتتح مركزًا للأعمال والتقنية في مارس/ آذار 2024 داخل مركز تويوتا التقني شيموياما في محافظة أيتشي اليابانية.

أطلقت تويوتا سيارتها الكهربائية بالكامل من طراز لكزس العام الماضي. يتحول صانعو السيارات في جميع أنحاء العالم إلى المركبات التي تعمل بالبطاريات وسط لوائح انبعاثات أكثر صرامة وتنافسًا متزايدًا لتطوير سيارات خالية من الانبعاثات.

(من إعداد إيمي ياماميتسو؛ تحرير كيرستن دونوفان، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)