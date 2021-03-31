هوندا تستدعي 761 ألف سيارة حول العالم بسبب مشاكل في مضخات الوقود

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شعار هوندا معروض في معرض جنيف الدولي الثامن والثلاثين للسيارات في جنيف، سويسرا، 5 مارس/ آذار 2019. رويترز/ بيير ألبوي.

واشنطن (رويترز) - قالت شركة هوندا موتور يوم الثلاثاء إنها ستستدعي نحو 761 ألف سيارة من أنحاء العالم لاستبدال مضخات الوقود التي قد تتعطل وتؤدي إلى مشاكل في المحرك.

يشمل الاستدعاء 628000 سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية ويغطي مختلف سيارات أكورا وهوندا طراز 2018-2020. لم تتلق شركة هوندا أي تقارير عن حوادث أو إصابات متعلقة بالمسألة.

يغطي الاستدعاء بعض مركبات Accord, Civic, CR-V, Fit, Pilot, Ridgeline, MDX, RDX, و TLX.

(من إعداد ديفيد شيباردسون ؛ تحرير كريس ريس، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)