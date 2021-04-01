لماذا يوجد نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية ولماذا عليك الاهتمام؟

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رقائق ذاكرة RAM في هذه الصورة التوضيحية في 21 يونيو/ حزيران 2017. رويترز / توماس وايت.

(رويترز) - من تأخر تسليم السيارات إلى نقص الإمدادات في الأجهزة المنزلية إلى الهواتف الذكية الأكثر تكلفة، تواجه الشركات والمستهلكون في جميع أنحاء العالم وطأة نقص غير مسبوق في رقائق أشباه الموصلات.

ينبع النقص من مجموعة من العوامل، حيث تتنافس شركات صناعة السيارات، التي أغلقت مصانعها خلال جائحة كورونا العام الماضي، مع صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية المترامية الأطراف للحصول على إمدادات الرقائق.

قام المستهلكون بتخزين أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب وغيرها من المنتجات الإلكترونية أثناء الوباء، مما أدى إلى تشديد المخزون. كما اشتروا سيارات أكثر مما توقعه مسؤولو الصناعة الربيع الماضي، مما زاد من إجهاد الإمدادات.

أدت العقوبات المفروضة على شركات التكنولوجيا الصينية إلى تفاقم الأزمة. تركزت في الأصل في صناعة السيارات، وانتشر النقص الآن إلى مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الأخرى، بما في ذلك الهواتف الذكية والثلاجات وأجهزة الميكروويف.

مع كل شركة تستخدم الرقائق أدى الذعر إلى شراء الرقائق لدعم الأسهم، وأدى النقص إلى تقليص السعة ورفع التكاليف حتى لأرخص مكونات جميع الرقائق الدقيقة تقريبًا، مما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية.

السيارات

أصبحت السيارات تعتمد بشكل متزايد على الرقائق - في كل شيء بدءًا من إدارة الكمبيوتر للمحركات لتحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود إلى ميزات مساعدة السائق مثل مكابح الطوارئ.

أجبرت الأزمة الكثيرين على تقليص إنتاج السيارات الأقل ربحية. جنرال موتورز وفورد موتور من بين شركات صناعة السيارات الكبرى التي قالت إنها ستقلص الإنتاج وتنضم إلى شركات صناعة السيارات الأخرى بما في ذلك فولكس فاغن، سوبارو كورب، تويوتا موتور، ونيسان موتور.

يمكن أن يؤثر نقص رقائق أشباه الموصلات في السيارات على ما يقرب من 1.3 مليون وحدة من الإنتاج العالمي للمركبات الخفيفة في الربع الأول ، وفقًا لشركة البيانات IHS Markit.

قالت IHS إن حريقًا في مصنع ياباني لصناعة الرقائق مملوك لشركة رينيساس، التي تمثل 30٪ من السوق العالمية لوحدات التحكم الدقيقة المستخدمة في السيارات، أدى إلى تفاقم الوضع.

أجبر الطقس الشتوي القاسي في تكساس أيضًا سامسونغ، NXP Semiconductors و Infineon على إغلاق المصانع مؤقتًا. إن Infineon و NXP هما موردان رئيسيان لرقائق السيارات، ويتوقع المحللون أن تزيد الاضطرابات من النقص في القطاع المتعثر.

الأزمة الآسيوية

يكمن السبب الجذري للضغط في قلة الاستثمار في مصانع تصنيع الرقائق مقاس 8 بوصات المملوكة في الغالب لشركات آسيوية، مما يعني أنها كافحت لزيادة الإنتاج مع زيادة الطلب على هواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من الجيل الخامس بشكل أسرع من المتوقع.

تعد شركة كوالكم، التي تتميز رقائقها في هواتف سامسونغ، إحدى شركات تصنيع الرقائق الرئيسية التي تكافح لمواكبة الطلب. كما حذر فوكسكون، المورد الرئيسي لشركة أبل، من نقص الرقائق الذي يؤثر على سلاسل التوريد للعملاء.

تحدث غالبية إنتاج الرقائق في آسيا حاليًا، حيث تتولى كبرى الشركات المصنعة للعقود مثل شركة TSMC التايوانية وشركة سامسونغ الإنتاج لمئات من شركات الرقائق المختلفة. تمثل شركات أشباه الموصلات الأمريكية 47٪ من مبيعات الرقائق العالمية، لكن 12٪ فقط من التصنيع العالمي يتم في الولايات المتحدة.

ما الذي يتم فعله حيال ذلك؟

تكلف المصانع التي تنتج الرقائق عشرات المليارات من الدولارات للبناء، ويمكن أن يستغرق توسيع قدرتها ما يصل إلى عام لاختبار الأدوات المعقدة وتأهيلها.

سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على تمويل بقيمة 37 مليار دولار لتشريع زيادة تصنيع الرقائق في البلاد.

حاليًا، تم تحديد أربعة مصانع جديدة في البلاد، اثنان من قبل شركة إنتل وواحد بواسطة TSMC في أريزونا، والآخر بواسطة سامسونغ في تكساس.

قدمت الصين أيضًا عددًا لا يحصى من الإعانات لصناعة الرقائق في الوقت الذي تحاول فيه تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الغربية.

(من إعداد منصف فنجاتيل وإيفا ماثيوز في بنغالورو؛ تحرير برنارد أور، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)