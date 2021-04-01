اليابان تحصل قريبًا على الدفعات الأولى من لقاح أسترازينيكا

أخبار اليابان



قوارير فارغة من لقاح أكسفورد / أسترازينيكا في مركز التطعيم في أنتويرب، بلجيكا، 18 مارس/ آذار 2021. رويترز / إيف هيرمان.

طوكيو (رويترز) - قالت شركة أسترازينيكا في مقابلة مع صحيفة أساهي إن اليابان ستحصل على الجرعات الأولى من لقاح كورونا من مصانع الشركة في الولايات المتحدة.

وقال تومو تاناكا رئيس اللقاحات في اليابان، إن الشركة كانت تعتزم استيراد اللقاح غير المخفف من أوروبا قبل فرض ضوابط على الصادرات هناك.

وقال تاناكا إن إمدادات اللقاح ستتحول تدريجياً إلى تلك المصنوعة محلياً من قبل الشركات اليابانية بمجرد منح الموافقة التنظيمية ، والمتوقعة في مايو/ أيار. ورفض الكشف عن حجم جرعات الجرعات الموجودة حاليا.

قالت شركة دايئيتشي سانكيو الشهر الماضي إنها بدأت إنتاج لقاح أسترازينيكا في اليابان.

رتبت الحكومة اليابانية لشراء 120 مليون جرعة من اللقاح تكفي 60 مليون شخص. سيتم إجراء معظم الجرعات بواسطة شركة دايئيتشي سانكيو و جي سي آر فارم وشركاء محليين آخرين.

(من إعداد روكي سويفت، تحرير كيم كوجيل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)