اليابان تعلن إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء فيروس كورونا

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وزير الاقتصاد الياباني والوزير المسؤول عن الاستجابة لفيروس كورونا ياسوتوشي نيشيمورا يلقي خطابه السياسي في افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب في طوكيو، اليابان، 18 يناير/ كانون الثاني 2021. رويترز / إيسي كاتو.

طوكيو (رويترز) - قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا يوم الخميس إن بلاده ستتخذ إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال نيشيمورا الذي يشرف على تصدي اليابان للجائحة إن الإجراءات ستستمر من الخامس من أبريل نيسان حتى الخامس من مايو أيار.

كان حاكم أوساكا قد دق ناقوس الخطر يوم الأربعاء من موجة إصابات جديدة قد تصبح الأسوأ حتى الآن في المنطقة.