اليابان تعلن إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء فيروس كورونا
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طوكيو (رويترز) - قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا يوم الخميس إن بلاده ستتخذ إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وقال نيشيمورا الذي يشرف على تصدي اليابان للجائحة إن الإجراءات ستستمر من الخامس من أبريل نيسان حتى الخامس من مايو أيار.
كان حاكم أوساكا قد دق ناقوس الخطر يوم الأربعاء من موجة إصابات جديدة قد تصبح الأسوأ حتى الآن في المنطقة.