دراسة: سلسلة توريد الرقائق العالمية معرضة بشكل متزايد لاضطراب هائل

أخبار اليابان



أشخاص يلتقطون صورًا لنهر Touqian في تايوان، وهو مصدر رئيسي للمياه في Hsinchu Science Park حيث توجد شركات كبرى لأشباه الموصلات، في Hsinchu، تايوان أثناء الجفاف على مستوى الجزيرة ، 12 مارس/ آذار 2021. رويترز / آن وانغ.

(رويترز) - وجدت دراسة جديدة من مجموعة صناعية أمريكية أن سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات أصبحت أكثر عرضة للكوارث الطبيعية والاضطرابات الجيوسياسية لأن الموردين أصبحوا أكثر تركيزًا في مناطق متميزة.

يأتي التقرير وسط نقص في الرقائق العالمية بدأ بمصانع مكتظة في تايوان أواخر العام الماضي، لكنه تفاقم منذ ذلك الحين بسبب حريق في مصنع في اليابان، وتجميد أدى إلى انقطاع الكهرباء في ولاية تكساس الأمريكية وتفاقم الجفاف في تايوان هذا العام. أدى النقص إلى توقف بعض خطوط الإنتاج في مصانع السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

تتضمن صناعة الرقائق الحديثة أكثر من ألف خطوة وتتطلب ملكية فكرية معقدة وأدوات ومواد كيميائية من جميع أنحاء العالم. لكن رابطة صناعة أشباه الموصلات، التي تمثل معظم شركات تصنيع الرقائق الأمريكية، قالت يوم الخميس إنها وجدت أكثر من 50 مكانًا في سلسلة التوريد حيث تمتلك منطقة واحدة أكثر من 65٪ من حصة السوق.

الملكية الفكرية وبرامج تصميم الرقائق المتطورة، على سبيل المثال، تهيمن عليها الولايات المتحدة، بينما تأتي الغازات الخاصة الرئيسية لتصنيع الرقائق من أوروبا. ويتم تصنيع الرقائق الأكثر تقدمًا بالكامل في آسيا - 92٪ منها في تايوان.

ووجد التقرير أنه إذا كانت تايوان غير قادرة على تصنيع الرقائق لمدة عام، فإن ذلك سيكلف صناعة الإلكترونيات العالمية ما يقرب من نصف تريليون دولار من العائدات: ”ستتوقف سلسلة التوريد العالمية للإلكترونيات“.

ومع ذلك، حذرت الدراسة، من أن نهج العمل الفردي الذي تحاول الحكومات من خلاله تكرار سلسلة التوريد محليًا غير ممكن لأنه سيكلف 1.2 تريليون دولار على مستوى العالم - مع ما يصل إلى 450 مليار دولار من هذه التكلفة في الولايات المتحدة وحدها - مما يتسبب في ارتفاع جنوني في سعر الرقائق.

ومع ذلك، فقد دعت في بعض الحالات إلى حوافز لخلق ”الحد الأدنى من القدرة القابلة للحياة“ في المناطق التي تفتقر إلى أي جزء من سلسلة التوريد.

في حالة الولايات المتحدة وأوروبا، قد يعني ذلك إنشاء مصانع رقائق متطورة جديدة لموازنة التركيز في تايوان وكوريا الجنوبية.

وقال جون نيوفر الرئيس التنفيذي للجمعية لرويترز ”ليس لدينا ما يكفي من تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة ... ويجب إصلاحه بمساعدة الحكومة الأمريكية“.

(من إعداد ستيفن نيليس من سان فرانسيسكو ؛ تحرير كينيث ماكسويل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)