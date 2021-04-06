بسبب كورونا.. أوساكا تطلب إلغاء مسيرة الشعلة الاولمبية في شوارعها

أخبار اليابان



حامل الشعلة جونكو إيتو يسلم الشعلة إلى حامل الشعلة القادم يوشيكازو نيشيكاتا خلال تتابع شعلة أولمبياد طوكيو 2020 في اليوم الثاني من التتابع في فوكوشيما باليابان في 26 مارس/ آذار 2021. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال متحدث باسم منظمي أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 يوم الاثنين إن السلطات في أوساكا طلبت رسميا إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية في مناطق المدينة الواقعة في غرب اليابان.

ومن المقرر أن تصل مسيرة الشعلة الأولمبية إلى أوساكا بحلول منتصف أبريل نيسان الجاري بينما يعتبر كثيرون هذه المسيرة بمثابة أول اختبار كبير لقدرة المنظمين على تنظيم حدث كبير في ظل القيود المطبقة لاحتواء انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

ويشارك في حمل الشعلة 10 آلاف شخص عبر جميع مقاطعات اليابان (47 مقاطعة).

وتواجه أوساكا زيادة في عدد حالات الإصابة بالعدوى ومن ثم طلب حاكم المقاطعة إلغاء مسيرة الشعلة في المدينة.

وقالت سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية يوم الجمعة إنها تريد التوصل سريعا لقرار بهذا الشأن بينما قال متحدث باسم الدورة إن القائمين على التنظيم يبحثون الوضع أملا في التوصل إلى قرار قريبا.

وانطلقت مسيرة الشعلة في يابان في 25 مارس آذار الماضي.