كوريا الشمالية تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو

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الحلقات الأولمبية تضيء أمام الاستاد الوطني في طوكيو، اليابان، في 22 يناير/ كانون الثاني 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.

سيؤول (رويترز) - قالت وزارة الرياضة في كوريا الشمالية يوم الثلاثاء إنها لن تشارك في أولمبياد طوكيو هذا العام لحماية الرياضيين وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة على موقعها على الإنترنت الذي يحمل اسم جوسون سبورتس إن القرار اتخذ في اجتماع للجنة الأولمبية الكورية الشمالية في 25 مارس/ آذار، بما في ذلك وزير الرياضة كيم إيل غوك.

وأضافت أن ”اللجنة قررت عدم الانضمام إلى دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين لحماية الرياضيين من الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا“.

وقالت الوزارة إن الاجتماع ناقش أيضا سبل تطوير التقنيات الرياضية الاحترافية وكسب ميداليات في المسابقات الدولية وتعزيز الأنشطة الرياضية العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

(من إعداد هيونهي شين، تحرير كيم كوجيل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)