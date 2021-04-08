رئيس الوزراء الياباني يريد اتخاذ قرار بشأن مياه فوكوشيما الملوثة قريبًا

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رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في المقر الرسمي لرئاسة الوزراء في طوكيو، اليابان في 18 مارس/ آذار 2021. رودريغو رييس مارين / بول عبر رويترز.

طوكيو (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الأربعاء إنه يريد اتخاذ قرار بشأن المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية قريبًا.

كان على مشغل المحطة وهي شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ”تبيكو“ أن تتعامل مع كميات هائلة من المياه الملوثة المتراكمة في موقع محطة فوكوشيما النووية، التي أصيبت بالشلل بعد زلزال وتسونامي 11 مارس/ آذار 2011.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، قال وزير التجارة هيروشي كاجياما في مؤتمر صحفي إنه يريد التوصل إلى نتيجة بشأن معالجة المياه في وقت مبكر ومناسب.

(شارك في التغطية ريتسكو شيميزو وكاوري كانيكو، بقلم إيلين لايز. تحرير أندرو هيفينز، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)