حاكمة طوكيو تقول إنها ستطلب من الحكومة اتخاذ تدابير طارئة للحد من كورونا

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رجل يمشي بمظلة في يوم مشمس بينما يرتدي الناس أقنعة واقية للوجه وسط جائحة فيروس كورونا في طوكيو، اليابان، 6 أبريل/ نيسان 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - قالت حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو يوريكو كويكي يوم الخميس إنها ستطلب من الحكومة المركزية فرض إجراءات طارئة للحد من حالات الإصابة بكورونا في منطقة العاصمة.

وأدلت كويكي بهذه التصريحات بعد اجتماع مع خبراء في المجال الطبي حذروا من زيادة هائلة في الحالات قد تتجاوز الموجة الثالثة والأكثر فتكا من الجائحة حتى الآن. كما حذر الخبراء من ارتفاع في عدد سلالات الفيروس الأسرع انتشارا.

ويوم الاثنين بدأت مقاطعات أوساكا وهيوجو ومياجي في غرب اليابان تطبيق إجراءات عزل محددة لمدة شهر للحد من انتشار سلالة أشد ضراوة من الفيروس.

وتشهد حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو منحى تصاعديا إذ تم تسجيل 555 حالة جديدة يوم الأربعاء وهو أعلى معدل منذ أوائل فبراير شباط.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا يوم الأحد إن الإجراءات التي تتيح للحكومات الإقليمية إصدار أوامر للمطاعم بالإغلاق مبكرا وتوقيع غرامات على عدم الامتثال سيتم توسيعها حسب الضرورة.