كيودو: اليابان تتطلع إلى رفع هدف خفض الانبعاثات في 2030 إلى 40٪ على الأقل

أخبار اليابان



مصانع بالقرب من طوكيو.سترينجر/ رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت وكالة كيودو للأنباء يوم الأربعاء نقلا عن مصادر قريبة من الموضوع إن اليابان تتطلع إلى رفع هدفها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2030 إلى خفض بنسبة 40% على الأقل عن مستويات السنة المالية 2013 من 26% الآن.

وقالت كيودو إن رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي حدد هدفًا يتمثل في جعل اليابان محايدة للكربون بحلول عام 2050، وتهدف الحكومة إلى وضع اللمسات الأخيرة على هدف 2030 بحلول قمة مجموعة السبع في يونيو/ حزيران ، مضيفة أنه سيتعين تقديم بعض التنازلات نظرًا لوجود وجهات نظر مختلفة بين الدول ووزاراتها.

سيلتقي سوغا بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن في 16 أبريل/ نيسان، قبل حضور قمة افتراضية تضم 40 زعيمًا حول تغير المناخ يومي 22 و 23 أبريل/ نيسان.

وكان بايدن قد دعا إلى عقد القمة ومن المتوقع أن تعلن إدارته ما أسماه البيت الأبيض ”هدف 2030 الطموح“ لخفض انبعاثات الكربون بحلول موعد انعقادها.

رفع الاتحاد الأوروبي هدف خفض الانبعاثات لعام 2030 إلى 55٪ على الأقل من 40٪ عن مستويات عام 1990، بينما قالت بريطانيا إنها سترفع هدفها لعام 2030 إلى 68٪ على الأقل من 57٪.

وقالت كيودو إنه بينما تقترح وزارة البيئة اليابانية هدفًا طموحًا لخفض الانبعاثات بنسبة 45٪، فإن وزارة الصناعة تضغط من أجل جعل الهدف 35٪.

وقالت كيودو إن اليابان خططت في السابق لوضع اللمسات الأخيرة على هدفها الجديد لعام 2030 من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، المعروف باسم COP26، في نوفمبر/ تشرين الثاني لكن سوغا قرر المضي قدمًا بناءً على التطورات في المجتمع الدولي.

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن سوغا هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح اليابان مجتمعًا محايدًا للكربون بحلول عام 2050، حيث حققت اليابان تحولًا كبيرًا في موقفها من تغير المناخ.

(من إعداد يوكا أوباياشي، تحرير سايمون كاميرون مور، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)