استطلاع: 70٪ من اليابانيين يريدون إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو

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الحلقات الأولمبية تضيء أمام الاستاد الوطني في طوكيو، اليابان، في 22 يناير/ كانون الثاني 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو يوم الاثنين أن أكثر من 70% من الناس في اليابان يريدون إلغاء أو تأجيل أولمبياد طوكيو مع تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك قبل أكثر من 100 يوم من موعد انطلاق الألعاب الأولمبية.

أظهر الاستطلاع أن 39.2٪ يريدون إلغاء الألعاب، بينما يفضل 32.8٪ تأجيلها مرة أخرى. يريد 24.5٪ فقط من المشاركين أن يستمر أكبر حدث رياضي في العالم كما هو مقرر.

بدأت طوكيو يوم الاثنين فترة من الإجراءات شبه الطارئة لمدة شهر للحد من موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا مدفوعة بسلالات طافرة خبيثة.

أظهر استطلاع كيودو الذي أجري في الفترة من 10 إلى 12 أبريل/ نيسان أن أكثر من 92.6٪ من المشاركين شعروا بالقلق من عودة ظهور العدوى.

في حين بدأت حملة التطعيم للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر في حوالي 120 موقعًا في جميع أنحاء البلاد يوم الاثنين، إلا أن الجرعات المستوردة لا تزال تعاني من نقص، ومن غير المرجح أن توقف وتيرة التطعيمات الموجة الأخيرة من العدوى.

وجد الاستطلاع أن حوالي 60٪ من الناس غير راضين عن تقدم اليابان في التطعيمات.

وأظهر الاستطلاع أن معدل تأييد حكومة رئيس الوزراء سوغا يوشيهيد ارتفع 1.9 نقطة مئوية عن الشهر السابق ليصل إلى 44٪، في حين بلغ معدل عدم التأييد إلى 36.1٪.

(من إعداد إيمي ياماميتسو؛ تحرير هيو لوسون، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)