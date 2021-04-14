أمريكا تدعم قرار اليابان حول تصريف مياه فوكوشيما المعالجة في المحيط
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طوكيو (رويترز) - قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن اليابان وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إنه يبدو أن اليابان تبنت نهجا يتوافق مع معايير السلامة النووية المقبولة عالميا، في قرارها بالتخلص من المياه الملوثة في محطة فوكوشيما للطاقة النووية المدمرة بعد المعالجة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في البيان إن الحكومة اليابانية ”كانت شفافة بشأن قرارها“.
(من إعداد آرون شيلدريك؛ تحرير كريستوفر كوشينغ، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)
فوكوشيما الحزب الليبرالي الديمقراطي الحكومة اليابانية رويترز