أمريكا تدعم قرار اليابان حول تصريف مياه فوكوشيما المعالجة في المحيط

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صهاريج تخزين المياه المعالجة بالقرب من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية التي أصيبت بالشلل بسبب زلزال وتسونامي 2011 في بلدة أوكوما بمحافظة فوكوشيما، اليابان، 1 مارس/ آذار 2021. رويترز / ساكورا موراكامي.

طوكيو (رويترز) - قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إن اليابان وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إنه يبدو أن اليابان تبنت نهجا يتوافق مع معايير السلامة النووية المقبولة عالميا، في قرارها بالتخلص من المياه الملوثة في محطة فوكوشيما للطاقة النووية المدمرة بعد المعالجة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في البيان إن الحكومة اليابانية ”كانت شفافة بشأن قرارها“.

(من إعداد آرون شيلدريك؛ تحرير كريستوفر كوشينغ، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)